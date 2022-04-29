【ＦＯＣＵＳ】美首季ＧＤＰ萎縮，半杯水看滿還是看空？

【ＦＯＣＵＳ】半杯水，是一半滿的水，還是一半空的杯子？最新揭盅的美國首季ＧＤＰ環

比折合年率意外萎縮１﹒４％（預期：增長１％），錄大流行復甦後最低；聯儲尚未大碼加息，

花旗國是否已衰退？「瞌睡喬」將此歸咎於「技術因素（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ

Ｆａｃｔｏｒｓ）」，難得頗受市場受落，美股、美匯雙雙對「壞」數據不以為然，納指領銜升

３％，美匯再刷新２０年最高。



＊消費、固投、進口均加速＊



市場有關「美國經濟難避衰退」的預期甚囂塵上之際，商務部周四（２８日）發布的首季

ＧＤＰ初值，似印證其半隻腳已走在衰退（通常定義為連續兩季負增長）的路上。不過，若釐清

兩個基本概念，其一，ＧＤＰ＝消費＋投資＋政府購買＋出口－進口；其二，投資＝商業固定投

資＋住宅投資＋庫存變化，ＧＤＰ表現或未如標題數字般疲弱。

分項看，美國首季消費增長２﹒７％、固定資產投資增長７﹒３％、商品進口增長

２０﹒５％，齊較去年第四季加速；值得一提的是，首季用於提高生產力的設備投資增長

１５﹒３％，知識產權投資增長８﹒１％。那麼，是甚麼拖累ＧＤＰ萎縮？罪魁禍首是淨出口，

美國首３月商品貿易逆差連續破頂，分別錄８９７億、１０６３億、１２５３億美元；其次是庫

存放緩，二者分別拖累ＧＤＰ增速－３﹒２個、－０﹒８４個百分點。

鑒於此，牛津經濟研究院（Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）首席經濟學家

Ｋａｔｈｙ Ｂｏｓｔｊａｎｃｉｃ斷言，美國首季國內需求相當強勁，實際上更勝去年第四季

。哈佛大學經濟學教授Ｊａｓｏｎ Ｆｕｒｍａｎ更指，淨出口和庫存很大程度是判斷未來經濟

走勢的噪音，消費、投資才是好的信號。



＊５月勢維持加息５０個基點＊



以史為鑒，自１９４７年以來至少３００個季度中，美國ＧＤＰ年化增長率曾經４４度錄負

增長，但最終並非都導致衰退；如２０１１年首季ＧＤＰ同錄萎縮１％，但其後第二季轉升

２﹒７％。不過，硬幣總有兩面，再看看被稱為Ｅｉｓｅｎｈｏｗｅｒ Ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ的

１９５７－５８年衰退，在ＧＤＰ在１９５８年首季驟然萎縮１０％之前，也曾有過強勁反彈。

強勁的消費需求疊加首季ＰＣＥ通脹高達５﹒２％，坐在開往滯脹的列車上的聯儲，根本難

談減速更遑論中途下車，５月勢維持加息５０個基點及宣布縮表。

然而，就業活躍、消費暢旺的背後，密歇根大學消費者信心指數卻節節暴挫，直逼２００８

年金融海嘯以來歷史低點。有何啟示？由於密歇根大學的調查事關美國人的個人財務狀況和大型

購買計劃，信心低迷或預示未來消費支出將放緩，並最終導致經濟衰退。高盛就預期，從現在起

一年內出現衰退的可能性約為３５％，德銀更警告２０２３年末和２０２４年初經濟出現「嚴重

衰退」。

總而言之，衰退或將至，但不是現在。

