《師傅教路－黃瑋傑》中教在校生人數創新高，學校網絡進一步擴大

《師傅教路》中教控股（００８３９）公布了截至２０２２年２月２８日止六個月的中期業

績，受惠國家職業教育政策紅利不斷釋放，高等教育普及化持續深入發展，集團總在校生人數規

模續創歷史新高。同時，全國排名第一的民辦獨立學院成功加入集團並順利完成轉設，令集團學

校網絡進一步擴大。



＊中期收入增２９％，在校生人數增２３％至近３１萬＊



於２０２２年２月２８日，中教控股的學校網絡包括位於中國的十二所學校（其中包括全國

最大型的民辦大學及位於粵港澳大灣區的四所學校）以及一所位於澳洲悉尼的獲認可高等教育學

府，以及一所位於英國倫敦的美國及英國雙學位頒授大學，在校學生總人數為３０９０００名，

同比增長２３﹒４％，為中國在校學生人數最多的上市高等及中等職業教育集團。

於截至２０２２年２月２８日止六個月，集團實現收入２３﹒５億元人民幣，同比增長

２８﹒９％。其中，高等職業教育分部的收入為１９﹒４６億元，增長４４﹒２％，佔總收入

８２﹒８％，主要由現有高等職業教育機構的在校學生人數及學費的內生增長，以及新增一所高

等職業教育機構所帶動。中等職業教育分部的收入為３﹒３億元，減少７﹒９％，佔總收入

１４％，主要由於新冠肺炎爆發的預防措施及社交限制導致部分地區的招生工作暫時受到影響。

國際教育分部的收入為７４００萬元，減少３５﹒７％，佔總收入３﹒２％，主要因新冠疫情導

致澳洲實施入境限制，進而導致新招生人數減少以及澳元兌人民幣貶值所致。由於入境限制已於

２０２２年２月取消，預期下個報告期新生人數將大幅增長。



＊淨利潤增４１﹒５％，大灣區及澳洲新校園投入使用＊



集團淨利潤為１２﹒０６億元，增長４１﹒５％。就匯兌收益、以股份為基礎的付款、遞延

現金代價的推算利息、可換股債券的公平值變動、有關獨立學院轉設的一次性及其他當期費用以

及校舍的應付建設成本的公平值變動作出調整後，經調整股東應佔淨利潤為９﹒０８億元，增長

２０﹒１％。經調整ＥＢＩＴＤＡ為１４﹒０６億元，增長２７﹒８％。於２０２２年２月２８

日，集團的現金儲備為５０﹒４７億元，銀行及其他借款為７５﹒３７億元，可換股債券為

１３﹒４４億元，淨權益負債比率為２４﹒２％，較２０２１年８月３１日下降３﹒８個百分點

。隨著集團粵港澳大灣區的兩個新校園及澳洲的第四校區投入使用，集團的辦學容量將進一步提

升。建議買入價６﹒５元，目標７﹒５元，止蝕位６元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有

持有上述股票）



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