【新冠肺炎】本港新增３６６宗確診個案，再多１１名患者染疫亡

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
３６６宗新冠肺炎確診個案，包括１９６宗經核酸檢測確診病例，以及１７０宗快速檢測陽性的
呈報個案，再多１１名患者離世，包括６名昨日在醫院離世的患者，以及５個在醫院外離世、由
法醫呈報的個案。
＊多９宗學校呈報陽性個案＊
張竹君表示，當局再接獲９宗由學校呈報的陽性個案，涉及７名學生及２名學校職員。院舍
則無新增病例。（ｃｌ）
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