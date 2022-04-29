【國際要聞】北韓豐溪里核試場活動加劇，恐準備第７次核試

《經濟通通訊社２９日專訊》北韓首都平壤周一（２５日）於夜間舉行人民軍建軍９０周年
閱兵，展示發展核武決心後，美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）周四發表報告，指最新
衛星圖片顯示，北韓豐溪里核試場正在建造新建築物，３號坑道的活動增加，可能在準備第７次
核試。南韓軍方亦認為，北韓可能在近期試射新型導彈。（ｊｆ）
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