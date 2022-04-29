【匯市風雲】美元縱受惠息差擴大，紐加緊隨其後抗跌力強

《經濟通通訊社２９日專訊》所謂炒開有條路，近期熱炒的仍然是聯儲局今年內將會大幅加

息，在美元利率將與其他主要貨幣快速拉闊的預期下，美元匯價節節上升，美匯指數自４月１２

日突破１００心理關口後，僅在翌日略為收低於９９﹒８８，隨後持續攀升，在５個交易日內逐

一突破１０１、１０２、１０３關。



＊美首季ＧＤＰ收縮無礙聯儲局加息＊



昨天美國商務部公布首季ＧＤＰ預估，經年率化之後按季收縮１﹒４％，當中個人消費開支

增加２﹒７％，增幅接近去年第四季的２﹒５％；不過，私人本地投資僅增加２﹒３％，較去年

第四季的３６﹒７％大幅放緩。此外，出口由升轉跌，去年第四季增長２２﹒４％後，今年首季

減少５﹒９％，而進口則增加１７﹒７％，升幅與前值１７﹒９％接近；政府開支則連續兩個季

度減少。雖然首季ＧＤＰ表現與市場預期增長１﹒１％有差距，但應無礙聯儲局逐步收緊貨幣政

策的計劃，畢竟任由通脹攀升最終都會令整體經濟付出代價。



美元維持強勢，表現最弱的是日圓，由於日本通脹率偏低，兼且日本央行進一步加大量寬鬆

措施，昨天（２８日）議息後宣布無上限購買國債，以令１０年期國債孳息率維持在０﹒２５厘

以下，刺激美元兌日圓昨天連破１３０及１３１關，再創逾２０年新高，每百日圓兌港元一度跌

破「６算」，同樣創逾２０年低位。隨著美日息差進一步擴大，日圓匯價今年內傾向持續貶值。



＊拉加德指加息不能壓低油價＊



其他主要貨幣無一幸免。歐元兌美元在四個交易日內，由最高１﹒０８４２跌至最低

１﹒０４７２，１﹒０６的重要技術支持位話穿就穿，昨天試穿１﹒０５後最終險守該位收市，

兌港幣直逼８算（昨天最低跌至８﹒２１５７）。歐洲制裁俄羅斯，將會停止進口俄國石油，由

此可能導致能源短缺，加上歐元匯價走弱，令通脹加劇的風險上升。不過，歐洲央行行長拉加德

早前表明，現時歐洲央行加息不可能令油價下跌（從而令通脹回落），反映歐洲央行無意在短期

內收緊貨幣政策。

然而，聯儲局傾向在今年每次議息會議都會加息，市場預期６月份將會加息０﹒７５厘，而

７月則加息半厘，即使有歐洲央行官員認為歐洲央行應在７月份加息，屆時聯邦基金利率或已升

至２﹒２５厘，以目前歐元區商業銀行存款利率為負０﹒５厘計，即使歐洲央行大幅加息半厘至

零水平，仍與美國有負２﹒２５厘息差，歐元難藉此大升，若不加息，歐元亦會因為息差進一步

擴大而受壓，歐元兌美元下試一算（兌７﹒８５港元）似難避免。



＊鎊匯１﹒２０料為強力支持位＊



另外，英倫銀行雖然已將指標利率上調至０﹒７５厘，且估計在５月５日再加息０﹒２５厘

，但屆時與聯邦基利率比較亦無優勢。國基會早前警告，目前英國通脹高企之際，卻面對像美國

般的勞動力緊絀情況及歐洲能源危機，而且英國４月份消費者信心跌至負３３的２００８年７月

以來最低，令英鎊受壓，英倫銀行的貨幣政策能否繼續追貼聯儲局的步伐成疑。英國標準銀行

（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｂａｎｋ）預期英國有五成機會陷入經濟衰退。

英鎊兌美元由４月２１日高位１﹒３０９１跌至４月２８日最低１﹒２４１０（兌

９﹒７３９５港元），即６個交易日內跌逾６８０點子，貶值速度是２０２０年３月上旬以來最

快。不過，自２０１６年英國公投脫歐後，英鎊兌美元至今絕大多數時間都可維持在１﹒２０（

約９﹒４０）以上，估計英鎊可在該位找到強力支持。



＊商品貨幣三央行步調不一＊



至於三大商品貨幣國，部分經濟師預期澳洲儲備銀行將於５月３日的議息會議宣布加息

０﹒１５厘，將指標利率調高至０﹒２５厘，新西蘭儲備銀行亦料在５月份加息０﹒２５厘，並

於今年內每次議息會議皆會加息；加拿大央行則料在６月１日的議息會議再加息半厘，令指標利

率升至１﹒５厘。故目前所見，澳洲儲備銀行的收水步伐仍然緩慢，而新西蘭則是按部就班，加

拿大央行則以跳躍式進行。三者之中，通脹率最高的是新西蘭的６﹒９％，其次是加拿大的

６﹒７％，之後才是澳洲的５﹒１％，這亦與三家央行的貨幣政策取態相配。三者之中以新西蘭

及加拿大加息步伐應較貼近聯儲局，紐元及加元兌美元應可看高一線，紐元兌美元可以

０﹒６２００（約兌４﹒８５港元）為強力支持，美元兌加元則仍以１﹒３０（兌港元約為６算

）為重要阻力，到價不妨部署。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

