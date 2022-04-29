【外圍經濟】韓元過去一周加速貶值，政府必要時「努力穩定市場」

《經濟通通訊社２９日專訊》在美國聯儲局即將加息的壓力下，韓元過去一周加速貶值。美
元兌韓元周四報１２７２﹒５，是２０２０年３月１９日（１２８５﹒７）以來最高，周五則略
為回落至１２５５﹒９。
南韓副總理洪楠基周四召開緊急經濟中央對策本部會議，表示為防止市場急劇變化，正密切
監控情況，必要時「努力穩定市場」。但分析指，只要美元繼續走強，韓元就會持續貶值，美元
兌韓元可能衝破１３００。（ｊｆ）
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