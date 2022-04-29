【企業盈警】迪信通（０６１８８）料全年虧損擴至最多３６億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》迪信通（０６１８８）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至

去年１２月３１日止年度虧損不多於３６億元（人民幣．下同），比２０２０年度虧損１﹒１４

億元有所擴大。

該集團指，虧損因去年上半年度虧損約３４﹒４４億元，而去年下半年度經營狀況得到較大

改善，虧損比去年上半年度大幅改善。

該集團預期於今日公布業績。（ｗｈ）

