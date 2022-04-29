《日入而息》李家超發表四綱領推公屋提前上樓，工行首季多賺６％

《今天重點》
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工行（０１３９８）首季純利９０６﹒３億元人民幣，按年升５﹒７２％
建行（００９３９）首季純利８８７﹒４億元人民幣，按年升６﹒７７％
農行（０１２８８）首季純利增長７﹒４％至７０７﹒５億元人民幣
交行（０３３２８）首季純利２３３﹒３６億元人民幣，按年升６﹒３３％
中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利按年升７﹒２％
中石油（００８５７）首季純利按年升４１％至３９０﹒６億元人民幣
平保（０２３１８）首季純利跌２４﹒１％至２０６﹒６億元人民幣
李家超政綱四綱領，強化政府治理、加快房屋供應；李家超稱倡發展香港為創科中心，塑造文化
之都；將以用人唯才為原則，加強公務員團隊精神；推公屋提前上樓計劃，縮短約一年輪候時間
；提出解決跨代貧窮試驗計劃，合併長生津；深信香港經過磨鍊後更活力，可重新出發；要建立
守法意識，市民離港或與疫情有關；傾向接受架構重組方案，適時推２３條立法；全面審視北部
都會區及明日大嶼發展
銀公料本港經濟有望於次季收復失地，未見太大加息壓力
本港新增３６６宗確診個案，再多１１名患者染疫亡
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《即日市況》
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恒指全日高收８１３點報２１０８９，科指高收４０４點報４４７１
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《深滬股市》
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盡力維穩滬綜指漲２﹒４％保三千，全周仍跌１﹒３％
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《美元匯價》
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日圓跌速過快不是好事，有機會反彈
歐元最新報１﹒０５６３╱６７，日圓最新報１３０﹒３８╱３９
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《公司業績》
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力量發展（０１２７７）首季純利增至２４﹒６８億元人民幣，建議派末期息６﹒５港仙
中信股份（００２６７）附屬中國中信首季純利升至１３５﹒７億元人民幣
星展集團首季純利按年跌１０％至１８億坡元，派息３６坡仙
華僑銀行首季純利按年跌１０％至１３﹒５６億坡元
長和（００００１）旗下印尼電訊業務首季賺１２９０億印尼盾，收入升４８％
潤藥（０３３２０）東阿阿膠季度盈利升８７％，雙鶴多賺１６％
中國中治（０１６１８）首季純利升２５﹒５％
中金公司（０３９０８）首季純利１６﹒６億元人民幣，按年跌１１﹒５％
東方證券（０３９５８）首季純利按年跌８０﹒６％
平保（０２３１８）首季純利跌２４﹒１％至２０６﹒６億元人民幣
綠色動力環保（０１３３０）首季純利按年跌１３﹒６％
復旦張江（０１３４９）按中國企業會計準則首季少賺３﹒７％
海通恆信（０１９０５）首季純利按年升１１﹒５％
九台農商銀行（０６１２２）按中國企業會計準則首季多賺３４％
暢捷通（０１５８８）首季淨虧損收窄至３４１９萬元人民幣
中遠海港（０１１９９）首季純利按年升２﹒６％
華潤水泥（０１３１３）首季純利７﹒３億元人民幣，按年跌４３﹒４％
郵儲銀行（０１６５８）首季純利升１７﹒８％至２４９﹒８億元人民幣
中石油（００８５７）首季純利按年升４１％至３９０﹒６億元人民幣
農行（０１２８８）首季純利增長７﹒４％至７０７﹒５億元人民幣
建行（００９３９）首季純利８８７﹒４億元人民幣，按年升６﹒７７％
中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利按年升７﹒２％
工行（０１３９８）首季純利９０６﹒３億元人民幣，按年升５﹒７２％
交行（０３３２８）首季純利２３３﹒３６億元人民幣，按年升６﹒３３％
渤海銀行（０９６６８）首季淨利潤３６﹒２５億元人民幣，按年升３％
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《公司資訊》
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阿里雲夥香港寬頻助力港企透過雲端把握大灣區機遇；阿里國際站正式發布跨境收款服務，保障
Ｂ端中小商家交易安全
聯交所表示取消天成國際（００１０９）上市地位
寶華國際（００３３６）再認購金融產品，投資總額１２﹒３億元人民幣
安莉芳（０１３８８）首季銷售跌１５％，同店銷售錄雙位數跌幅
據報陳德霖曾璟璇發起ＳＰＡＣ香港匯德通過聆訊
中銀（０３９８８）廣東分行在廣州多場景落地數字人幣收款業務
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《國企紅籌》
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馮波鳴辭任中遠海運港口（０１１９９）執董和董事會主席
津燃華潤將自目標股份過戶日起成為天津津燃公用（０１２６５）股東
君實生物（０１８７７）新冠肺炎藥物處於ＩＩＩ期臨床研究階段
平安人壽發布首個保險公司ＥＳＧ債券指數，５年回報率約２６％
美國同意對聯想系開展３３７調查，電子設備產品被指侵權
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《神州民企》
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中教控股（００８３９）年內並無併購計劃，國際教育３月迎爆發式增長
三巽集團（０６６１１）首季累計合同銷售８﹒９億元人民幣
大明國際（０１０９０）公眾持股量為２０﹒６７％，低於上市規定
中國宏泰發展（０６１６６）擔保子公司貸款２億元人民幣改造項目供水排污系統
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《中國要聞》
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機構料４月官方製造業ＰＭＩ降至４８％創疫情來最低
工信部表示研究確保工業經濟穩定增長的具體措施
中央釋積極樓市政策，預售資金監管將更合理有利房企
深圳證監局提醒投資者注意私募基金投資騙局
中泰證券表示加大基建力度意義重大，能夠穩定就業
江海證券表示中央罕有提穩物價，用貨幣工具空間已不大
中金表示股票發行註冊制改革，有助提高金融體系適配性
渣打表示政治局會議更強調穩增長，即不會調低經濟目標
華興證券表示政治局會議提升市場對政策的期待閾值
植信研究院表示部分城市將放鬆商品房預售資金監管標準
政治局會議表示努力實現全年發展目標，堅持動態清零
政治局表示謀劃增量政策工具，保持資本市場平穩運行
首藥控股仍無新藥獲批，首季靠賣二手物資獲營收７００元
上海公布最新「三區」劃分，封控區減少逾６００萬人
上海常態化核酸採樣點至６月底將實行免費檢測
內地２﹒９億農民工去年月收入增近９％至４４３２元
交通部表示適度超前開展交通基礎設施建設
海關表示推進海南自貿港全島封關運作準備工作
藥監局表示嚴厲打擊化妝品無證生產、註冊備案造假
廣東促汽車家電消費，廣州深圳新增４萬個購車指標
人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠；人行今開展三個月期５０億元人幣ＣＢＳ操
作
孫春蘭在滬調研防疫工作，要求因時施策加強防控工作
各省市一季度ＧＤＰ出爐，受累疫情吉林大降７﹒９％
貴陽表示引導首套房首付２０％，貸款發放控制３個月內
安徽省公安廳原黨委副書記陳小平被開除黨籍
特斯拉比亞迪等多間車廠因存缺陷在中國召回汽車
證券業協會表示無資質單位舉辦研究活動，分析師禁參加
據報金弘毅卸任瑞銀中國區總裁，月內第三家大行換馬
Ａ股過戶費下調五成，專家稱全市場每天減負約二千萬
建行、恒豐因未規範開展盡職調查遭交易商協會處分
首季全國光伏發電量增２２﹒２％，利用小時數減少
銀保監表示理財公司禁用理財資金與關聯方進行不當交易
外匯局表示３月國際貨物和服貿順差４５４億美元
沈陽放寬外地人購房限制，無需提供個稅或社保證明
兩部門啟普惠養老專項再貸款，利率與同檔ＬＰＲ持平
網商銀行去年營收１３９億元人民幣，淨利２０﹒９億元
寧德時代首季淨利僅１５億同比跌近２４％，遠遜預期
盧比奧致信福士，要求解釋與中資在印尼的合作決定
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《寶島快訊》
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台股收升１﹒１％，報１６５９２點
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《其他消息》
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政府向棕地作業經營者招標出租元朗屯門三幅官地
陳家殷續任競委會主席，任期兩年
香港郵政下月中起周末只提供指定急件派遞服務
明年到期ｉＢｏｎｄ下月派第３次息，年息２厘
本港２０２１－２２財年錄得盈餘２９４億元；３月港元存款升０﹒４％，人民幣存款跌１２﹒
７％
金管局表示３月新申請按揭貸款按月增４８﹒９％；首季負資產按揭增至１０４宗，涉６﹒１億
元；３月底外匯基金總資產按月減少９０５億元
周松崗再獲委任為市建局董事會主席
運房局表示一手私宅潛在供應９﹒９萬伙創新高
運輸署招標承投路旁閉路電視系統的電訊服務採購合約；下月起公交補貼每月開支水平降至２０
０元
深股通額度全日用６３億元，五一假期Ａ股下周四復市；滬股通額度全日用逾２２億元，外資淨
流入４２﹒５億元
平安壹賬通銀行去年總收入升３﹒３倍至３４０１萬元
德勤表示泰加未能為６月到期的士保險續保，將向保單持有人發通知
英媒表示太盟投資主席批評防疫封控致中國經濟３０年來最糟
中原ＣＣＬ按周升０﹒９５％，料短期再上試１８２點
查逸超下月起出任中大校董會主席，梁乃鵬卸任
洪為民稱北部都會區應動態規劃，感謝李家超支持深港合作
通訊局批准有線電視和奇妙電視股權結構變動
銀公料本港經濟有望於次季收復失地，按息未見太大加息壓力
黃佩琪及陳政龍獲委任為高院原訟法庭特委法官
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《俄烏開戰》
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拜登對烏軍援只剩２﹒５億美元，要求國會再撥款
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《內房困局》
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據報顧問提議讓龍光美元債延期
華潤置地等５房企本周成功發行逾７５﹒５億元人民幣中票
融創四隻美元債寬限期將至，共計１億美元利息待支付
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《特首選舉》
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李家超稱倡發展香港為創科中心，塑造文化之都；將以用人唯才為原則，加強公務員團隊精神；
推公屋提前上樓計劃，縮短約一年輪候時間；提出解決跨代貧窮試驗計劃，合併長生津；深信香
港經過磨鍊後更活力，可重新出發；要建立守法意識，市民離港或與疫情有關；傾向接受架構重
組方案，適時推２３條立法；全面審視北部都會區及明日大嶼發展
李家超今公布政綱，據報暫不提設立副司長建議
李家超政綱四綱領，強化政府治理、加快房屋供應
蔡子強稱李家超政綱內容籠統兼被動
選舉事務處呼籲選委在疫情下按建議時段到票站投票
劉兆佳稱李家超擬提升政府管治能力值得肯定
竹篙灣社區隔?設施設立投票站，供隔離選委投票
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《新冠肺炎》
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本港新增３６６宗確診個案，再多１１名患者染疫亡
９間社區隔離酒店轉作檢疫酒店，下月初相繼投入服務
全國本土確診反彈至逾１﹒５萬宗，京城再有醫院停診
南韓下月２日解除戶外口罩令，指疫情穩定好轉
台灣增近１﹒２萬本土個案續創新高，多２人死亡
回應能否局地「共存」，衛健委表示或成疫情「放大器」
國家衛健委表示要求各地設立黃碼醫院
大坑勵德邨勵潔樓圍封強檢，發現１４宗陽性個案
彩虹邨紫薇樓完成強檢，發現４宗陽性個案２宗不確定
政府下月起取消因疫情而對海外國家發出的外遊警示
社署證實一名受聘的內地護理員倒斃尖沙咀賓館
老人科醫生建議酌情讓回港長者小童家居檢疫
衛健委表示９０％人口完成疫苗接種，惟接種率存不平衡；「動態清零」是中國防控疫情制勝「
法寶」
「疫苗通行證」第二階段明起實施，打二針才可堂食
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