《日入而息》李家超發表四綱領推公屋提前上樓，工行首季多賺６％

《今天重點》

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工行（０１３９８）首季純利９０６﹒３億元人民幣，按年升５﹒７２％

建行（００９３９）首季純利８８７﹒４億元人民幣，按年升６﹒７７％

農行（０１２８８）首季純利增長７﹒４％至７０７﹒５億元人民幣

交行（０３３２８）首季純利２３３﹒３６億元人民幣，按年升６﹒３３％

中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利按年升７﹒２％

中石油（００８５７）首季純利按年升４１％至３９０﹒６億元人民幣

平保（０２３１８）首季純利跌２４﹒１％至２０６﹒６億元人民幣

李家超政綱四綱領，強化政府治理、加快房屋供應；李家超稱倡發展香港為創科中心，塑造文化

之都；將以用人唯才為原則，加強公務員團隊精神；推公屋提前上樓計劃，縮短約一年輪候時間

；提出解決跨代貧窮試驗計劃，合併長生津；深信香港經過磨鍊後更活力，可重新出發；要建立

守法意識，市民離港或與疫情有關；傾向接受架構重組方案，適時推２３條立法；全面審視北部

都會區及明日大嶼發展

銀公料本港經濟有望於次季收復失地，未見太大加息壓力

本港新增３６６宗確診個案，再多１１名患者染疫亡

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《即日市況》

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恒指全日高收８１３點報２１０８９，科指高收４０４點報４４７１

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《深滬股市》

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盡力維穩滬綜指漲２﹒４％保三千，全周仍跌１﹒３％

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《美元匯價》

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日圓跌速過快不是好事，有機會反彈

歐元最新報１﹒０５６３╱６７，日圓最新報１３０﹒３８╱３９

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《公司業績》

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力量發展（０１２７７）首季純利增至２４﹒６８億元人民幣，建議派末期息６﹒５港仙

中信股份（００２６７）附屬中國中信首季純利升至１３５﹒７億元人民幣

星展集團首季純利按年跌１０％至１８億坡元，派息３６坡仙

華僑銀行首季純利按年跌１０％至１３﹒５６億坡元

長和（００００１）旗下印尼電訊業務首季賺１２９０億印尼盾，收入升４８％

潤藥（０３３２０）東阿阿膠季度盈利升８７％，雙鶴多賺１６％

中國中治（０１６１８）首季純利升２５﹒５％

中金公司（０３９０８）首季純利１６﹒６億元人民幣，按年跌１１﹒５％

東方證券（０３９５８）首季純利按年跌８０﹒６％

平保（０２３１８）首季純利跌２４﹒１％至２０６﹒６億元人民幣

綠色動力環保（０１３３０）首季純利按年跌１３﹒６％

復旦張江（０１３４９）按中國企業會計準則首季少賺３﹒７％

海通恆信（０１９０５）首季純利按年升１１﹒５％

九台農商銀行（０６１２２）按中國企業會計準則首季多賺３４％

暢捷通（０１５８８）首季淨虧損收窄至３４１９萬元人民幣

中遠海港（０１１９９）首季純利按年升２﹒６％

華潤水泥（０１３１３）首季純利７﹒３億元人民幣，按年跌４３﹒４％

郵儲銀行（０１６５８）首季純利升１７﹒８％至２４９﹒８億元人民幣

中石油（００８５７）首季純利按年升４１％至３９０﹒６億元人民幣

農行（０１２８８）首季純利增長７﹒４％至７０７﹒５億元人民幣

建行（００９３９）首季純利８８７﹒４億元人民幣，按年升６﹒７７％

中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利按年升７﹒２％

工行（０１３９８）首季純利９０６﹒３億元人民幣，按年升５﹒７２％

交行（０３３２８）首季純利２３３﹒３６億元人民幣，按年升６﹒３３％

渤海銀行（０９６６８）首季淨利潤３６﹒２５億元人民幣，按年升３％

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《公司資訊》

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阿里雲夥香港寬頻助力港企透過雲端把握大灣區機遇；阿里國際站正式發布跨境收款服務，保障

Ｂ端中小商家交易安全

聯交所表示取消天成國際（００１０９）上市地位

寶華國際（００３３６）再認購金融產品，投資總額１２﹒３億元人民幣

安莉芳（０１３８８）首季銷售跌１５％，同店銷售錄雙位數跌幅

據報陳德霖曾璟璇發起ＳＰＡＣ香港匯德通過聆訊

中銀（０３９８８）廣東分行在廣州多場景落地數字人幣收款業務

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《國企紅籌》

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馮波鳴辭任中遠海運港口（０１１９９）執董和董事會主席

津燃華潤將自目標股份過戶日起成為天津津燃公用（０１２６５）股東

君實生物（０１８７７）新冠肺炎藥物處於ＩＩＩ期臨床研究階段

平安人壽發布首個保險公司ＥＳＧ債券指數，５年回報率約２６％

美國同意對聯想系開展３３７調查，電子設備產品被指侵權

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《神州民企》

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中教控股（００８３９）年內並無併購計劃，國際教育３月迎爆發式增長

三巽集團（０６６１１）首季累計合同銷售８﹒９億元人民幣

大明國際（０１０９０）公眾持股量為２０﹒６７％，低於上市規定

中國宏泰發展（０６１６６）擔保子公司貸款２億元人民幣改造項目供水排污系統

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《中國要聞》

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機構料４月官方製造業ＰＭＩ降至４８％創疫情來最低

工信部表示研究確保工業經濟穩定增長的具體措施

中央釋積極樓市政策，預售資金監管將更合理有利房企

深圳證監局提醒投資者注意私募基金投資騙局

中泰證券表示加大基建力度意義重大，能夠穩定就業

江海證券表示中央罕有提穩物價，用貨幣工具空間已不大

中金表示股票發行註冊制改革，有助提高金融體系適配性

渣打表示政治局會議更強調穩增長，即不會調低經濟目標

華興證券表示政治局會議提升市場對政策的期待閾值

植信研究院表示部分城市將放鬆商品房預售資金監管標準

政治局會議表示努力實現全年發展目標，堅持動態清零

政治局表示謀劃增量政策工具，保持資本市場平穩運行

首藥控股仍無新藥獲批，首季靠賣二手物資獲營收７００元

上海公布最新「三區」劃分，封控區減少逾６００萬人

上海常態化核酸採樣點至６月底將實行免費檢測

內地２﹒９億農民工去年月收入增近９％至４４３２元

交通部表示適度超前開展交通基礎設施建設

海關表示推進海南自貿港全島封關運作準備工作

藥監局表示嚴厲打擊化妝品無證生產、註冊備案造假

廣東促汽車家電消費，廣州深圳新增４萬個購車指標

人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠；人行今開展三個月期５０億元人幣ＣＢＳ操

作

孫春蘭在滬調研防疫工作，要求因時施策加強防控工作

各省市一季度ＧＤＰ出爐，受累疫情吉林大降７﹒９％

貴陽表示引導首套房首付２０％，貸款發放控制３個月內

安徽省公安廳原黨委副書記陳小平被開除黨籍

特斯拉比亞迪等多間車廠因存缺陷在中國召回汽車

證券業協會表示無資質單位舉辦研究活動，分析師禁參加

據報金弘毅卸任瑞銀中國區總裁，月內第三家大行換馬

Ａ股過戶費下調五成，專家稱全市場每天減負約二千萬

建行、恒豐因未規範開展盡職調查遭交易商協會處分

首季全國光伏發電量增２２﹒２％，利用小時數減少

銀保監表示理財公司禁用理財資金與關聯方進行不當交易

外匯局表示３月國際貨物和服貿順差４５４億美元

沈陽放寬外地人購房限制，無需提供個稅或社保證明

兩部門啟普惠養老專項再貸款，利率與同檔ＬＰＲ持平

網商銀行去年營收１３９億元人民幣，淨利２０﹒９億元

寧德時代首季淨利僅１５億同比跌近２４％，遠遜預期

盧比奧致信福士，要求解釋與中資在印尼的合作決定

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒１％，報１６５９２點

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《其他消息》

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政府向棕地作業經營者招標出租元朗屯門三幅官地

陳家殷續任競委會主席，任期兩年

香港郵政下月中起周末只提供指定急件派遞服務

明年到期ｉＢｏｎｄ下月派第３次息，年息２厘

本港２０２１－２２財年錄得盈餘２９４億元；３月港元存款升０﹒４％，人民幣存款跌１２﹒

７％

金管局表示３月新申請按揭貸款按月增４８﹒９％；首季負資產按揭增至１０４宗，涉６﹒１億

元；３月底外匯基金總資產按月減少９０５億元

周松崗再獲委任為市建局董事會主席

運房局表示一手私宅潛在供應９﹒９萬伙創新高

運輸署招標承投路旁閉路電視系統的電訊服務採購合約；下月起公交補貼每月開支水平降至２０

０元

深股通額度全日用６３億元，五一假期Ａ股下周四復市；滬股通額度全日用逾２２億元，外資淨

流入４２﹒５億元

平安壹賬通銀行去年總收入升３﹒３倍至３４０１萬元

德勤表示泰加未能為６月到期的士保險續保，將向保單持有人發通知

英媒表示太盟投資主席批評防疫封控致中國經濟３０年來最糟

中原ＣＣＬ按周升０﹒９５％，料短期再上試１８２點

查逸超下月起出任中大校董會主席，梁乃鵬卸任

洪為民稱北部都會區應動態規劃，感謝李家超支持深港合作

通訊局批准有線電視和奇妙電視股權結構變動

銀公料本港經濟有望於次季收復失地，按息未見太大加息壓力

黃佩琪及陳政龍獲委任為高院原訟法庭特委法官

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《俄烏開戰》

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拜登對烏軍援只剩２﹒５億美元，要求國會再撥款

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《內房困局》

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據報顧問提議讓龍光美元債延期

華潤置地等５房企本周成功發行逾７５﹒５億元人民幣中票

融創四隻美元債寬限期將至，共計１億美元利息待支付

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《特首選舉》

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李家超稱倡發展香港為創科中心，塑造文化之都；將以用人唯才為原則，加強公務員團隊精神；

推公屋提前上樓計劃，縮短約一年輪候時間；提出解決跨代貧窮試驗計劃，合併長生津；深信香

港經過磨鍊後更活力，可重新出發；要建立守法意識，市民離港或與疫情有關；傾向接受架構重

組方案，適時推２３條立法；全面審視北部都會區及明日大嶼發展

李家超今公布政綱，據報暫不提設立副司長建議

李家超政綱四綱領，強化政府治理、加快房屋供應

蔡子強稱李家超政綱內容籠統兼被動

選舉事務處呼籲選委在疫情下按建議時段到票站投票

劉兆佳稱李家超擬提升政府管治能力值得肯定

竹篙灣社區隔?設施設立投票站，供隔離選委投票

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《新冠肺炎》

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本港新增３６６宗確診個案，再多１１名患者染疫亡

９間社區隔離酒店轉作檢疫酒店，下月初相繼投入服務

全國本土確診反彈至逾１﹒５萬宗，京城再有醫院停診

南韓下月２日解除戶外口罩令，指疫情穩定好轉

台灣增近１﹒２萬本土個案續創新高，多２人死亡

回應能否局地「共存」，衛健委表示或成疫情「放大器」

國家衛健委表示要求各地設立黃碼醫院

大坑勵德邨勵潔樓圍封強檢，發現１４宗陽性個案

彩虹邨紫薇樓完成強檢，發現４宗陽性個案２宗不確定

政府下月起取消因疫情而對海外國家發出的外遊警示

社署證實一名受聘的內地護理員倒斃尖沙咀賓館

老人科醫生建議酌情讓回港長者小童家居檢疫

衛健委表示９０％人口完成疫苗接種，惟接種率存不平衡；「動態清零」是中國防控疫情制勝「

法寶」

「疫苗通行證」第二階段明起實施，打二針才可堂食

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