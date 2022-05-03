《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》期結後港股上周五（２９日）低開高走，盤中一度下跌逼近２００００點水平

。其後受中概股退市會談消息利好，多隻重磅股急升並重上２１０００點水平附近。節假日後如

升勢持續，或可上試２１７００點阻力。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（２８日）過去５

個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒０４億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則

累計約１﹒６３億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛

證街貨主要在收回價１９４００點至１９６９９點之間，累計相當約２５１７張期指合約；熊證

街貨主要在收回價２０９００點至２１１９９點之間累計了相當約１５２８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至２７﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒３個波幅點至２９﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升２﹒９個波幅點至２８﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至

３１﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至４４﹒０％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升２﹒６個波幅點至３４﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒９個波幅點至４１﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至

１９﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒０個波幅點至３１﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至１９﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒２個波幅點至４２﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升４﹒１個波幅點至

２９﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

５００５﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約４３０元至４５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒４倍至６﹒８

倍；另外，中移動（００９４１）相關認購證及牛證期內錄得約４３７７﹒０萬元資金淨流入部

署，資金留意行使價５３元至５８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約９﹒５倍至

１３﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內京東（０９６１８）的相關認沽證及熊證合共錄得約

１６８２﹒０萬元資金淨流入部署。京東認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１６８元至

２２５元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒１倍至４﹒０倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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