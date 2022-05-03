《外匯達仁－盧楚仁》美元強勢何時了？

《外匯達仁》不單止上星期美國公布的ＧＤＰ表現令人失望，就連昨日（２日）所公布一連

串的４月ＩＳＭ數字也走樣，雖然數字仍然表示經濟仍在擴張期，但相比前值和預期均差。但奇

怪的是，美匯指數沒有因此轉弱，反而繼續節節向上，表現可以說是一枝獨秀，估計當中原因同

息口有一定關係。



美匯指數可以在美國經濟數據轉差的情況下，仍可維持強勢，估計是交易員仍然認為美國經

濟雖然有機會轉差，但仍然比起歐亞地區國家為好。況且美國通脹亦比起歐亞地區國家為高，故

此金融市場持續憧憬，美國聯儲局未來會極度鷹派地加息，造成美元對非美貨幣有一定息差的優

勢。



支撐美元強勢的，還有就是美國１０年期債息連番破頂，並且成功突破３％的大關。主要交

易的非美貨幣國家當中，只有澳洲和新西蘭的１０年期債息比美國高，在這個情況下，很容易驅

使債券投資者離開，這些比美國１０年期債券評級和債息為低的債市，而把資金轉向持有美國

１０年期債，這便導致資金流向美元。所以儘管美國經濟數據有所轉差，但都無阻美元強者本色

。



而美元能否繼續維持強勢，當中要注意星期三晚（４日）聯儲局議息後的會後聲明，看會否

未來加息行動中會以０﹒５％為起步點來代替０﹒２５％。如聯儲局繼續高舉未來會加０﹒５％

旗幟的話，相信美元強勢仍然可以維持。



另一方面，支持美元強勢的就是非美貨幣本身的弱勢。俄烏戰爭爆發拖累包括歐元、英鎊甚

至瑞士法郎在內的歐洲貨幣；商品原材料價格急升，就拖累日圓。況且這些貨幣未來的加息步伐

怎樣都不會追上美國聯儲局。在這樣的形勢下，便形成了對美元的重要支撐因素。當然，如聯儲

局明日開會後表示未來的加息步伐將會減慢，那麼美元便有機會短期見頂而回落，但相信這個可

能性應該不大。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

