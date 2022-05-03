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03/05/2022 10:41

《每周華語－黃溢華》晶片世界、推動經濟

　　《每周華語》產品創新非一件易事。應用現有的科研╱科技，當然可以有全新的「產品」。
但無全新的科研新成果，有新的平台，那麼再新的產品，其限制必大，亦不可能有真正的突破。
例如收音機以真空管為基本又由「ＩＣ」替代，今天已可以由「Ａｐｐｓ」突破了。
　
　　量子力學衍生了不可思議的真確存在的物理現象，且推動了近半世紀有多的經濟活動。量子
力學理論，轉化為日常可用甚而必須的產品。近年需求極大的各類晶片，正是一個活生生的例子
。二戰之後，電腦加速商業化及微型化，專注生產晶片的企業日漸壯大，亦不斷推出新的產品，
晶片功能日多。１９７０年代，私人電腦及軟件業起飛，同期亦見新功能甚多，今天已少用手提
計數機。
　
　　計數機不是「電腦」，但可一機在手，方便使用。課堂也由計數機代替「Ｆｏｕｒ　
Ｆｉｇｕｒｅ　Ｔａｂｌｅ」起步，今天用電腦上堂乃常態。１９７０年代的計數機，不只有「
＋、－、ｘ、╱」，晶片企業德州儀器等已推出高端的多功能計數機。例如「ＴＩ－ＳＲ５２」
，有晶片也巧妙地利用「磁卡」，把「程式」放入「磁卡」，因而計數機便可多方面利用及運作
。此機當年售價２００多美元，不太便宜，但其功能真的不可少看之。
　
　　１９７６年，美ＣＢＯＥ交易所推出了股票認購期權合約供交易。「莊家」便是採用「ＴＩ
－ＳＲ５２」及「期權模式」「磁卡」，計算期權合約的「理論」價值。４０多５０年前，用「
計數機」「開價」根本不可思議。「磁卡」把複雜的「期權模式」以「程式」放入了計數機，有
晶片，可以快速計算得到結果。德州儀器今天仍是生產╱設計晶片的大企業。「計數機」生意？
１９７０年代仍是一個不小的巿場。計數機產業「一條龍」，不是一件易事。１９７６年期權巿
場正式起步，晶片╱「磁卡」╱程式成為重要工具。當年德州儀器也為此在報紙大賣廣告，計數
機今天仍有巿場，利用「Ａｐｐｓ」，已更為方便用手機「計價」。可見晶片力量之大，而不同
的巿場，推動出全新的巿場，計數機功能可善用，但無晶片不行呢！
　
　　有晶片，有私人電腦等，再加上「程式」，不少ＩＢ（投行），於１９８０年代已自行建立
衍生工具交易實時平台，亦是無晶片不可能成事，２４小時每天不停全球交易，由晶片的「故事
」起步。不少晶片企業，設計全新的晶片，有更為強勁的功能，推動新的行業及提升現有行業╱
產品的生產力。上天，下海甚而在外太空，少不了晶片，而無量子力學的理論，今天不可能有晶
片。１００多年前的物理理論，轉化為真正可用的產品，可見「抽象」不可信╱不切現實、不可
「信」的理論，自身已證明已不只是理論，而是不可缺少的產品基礎。物理現象不可「信」，但
今天每分每秒都利用晶片，可見基本科研極為重要。
　
　　生產呢？今天「缺」晶片，因為生產╱量產晶片的要求甚高。電動車日多，而電動車巿場需
要甚多不同功能的晶片。另方面，全球巿場不斷擴大，新的產品甚而現有的產品，都採用功能更
多的晶片。中長線看，晶片需求有增無減。
　
　　我們用智能電話，用計數機，不少日常生活都與晶片拉上關係。投資晶片產業╱企業╱股份
，根本上是「投資」了量子力學？！有新的更細小的晶片嗎？且看又有否新的理論突破了。
　
　　Ｎｖｉｄｉａ、Ｉｎｔｅｌ、ＡＭＤ、ＡＲＭ等等的晶片企業，不只要「生產」，也要新的
設計，更需要理論突破。ＩＢＭ等企業，有不少理論突破。例如「二」納米晶片，但大量生產呢
？因而不可小看１９７６年的「ＳＲ５２」計數機。以１９７０年代看，可推動衍生工具巿場「
即時」開價，創造了金融歷史也直接帶動巨大的巿場經濟效益。
　
　　今天有大量「Ａｐｐｓ」可支持衍生工具巿場產品的計價。１９７０年代，「ＳＲ－５２」
用的「磁卡」可「對應」今天的Ａｐｐｓ。不同功能的「磁卡」，可用自身的「程式」寫下須要
採用的方案，放入「ＳＲ－５２」便可運算；不出半世紀，便由「Ａｐｐｓ」取代了。「
Ｊａｖａ」起步，便有「Ａｐｐｓ」，智能電話取代了「ＳＲ－５２」，科技進步神速。《資深
市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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