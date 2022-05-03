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即市新聞

03/05/2022 09:12

《地產人眼－盧展豪》劏場舖受制原生缺陷，多蝕讓離場

　　《地產人眼》香港有不少劏場舖，最出名包括賣手機起家的先達廣場，惟劏場面積尤其細小
，難以滿足各式商戶需求，加上場內管理費不菲，卻欠缺完善管理及推廣，因此昔日的成功例子
只是鳳毛麟角，當中有不少業主需蝕讓離場。
　
　　據市場消息，位處消費核心地段的銅鑼灣地帶於「疫市」下錄得多宗蝕讓個案，其中該商場
位於一樓、面積約１２５平方呎的舖位以約４８０萬元售出，較原業主於２０１３年以１０４９
萬元購入低約５４％，持貨９年間帳面蝕５６９萬元。另一宗去年８月的成交個案更蝕約９成，
同一商場位處２樓的舖位面積約２１４平方呎，原業主於２０１３年以約１４８１萬元購入，持
貨８年後以１３８萬元售出，共蝕１３４２萬元。
　
　　疫情下整體舖市交投減弱，劏場舖位的承接力更顯疲弱，場內吉舖處處。事實上，在疫情前
，劏場舖的前景亦未見理想，雖然大部分劏場舖位處消費核心區，但有別於一般商場以租務收益
為長遠目標而審慎調整租務組合，統一管理場內商舖的營業規限，及定時推出推廣活動；劏場舖
的「入場費」較低，租金回報亦相對較低，大部分業主以「短炒」心態，只求短期內以最高價「
甩手」，散戶業主亦不會花心力及金錢宣傳商場，即使是集體推廣但力度有限，令其吸引力大減
，更枉論招徠人流消費。
　
　　當然亦曾有個別成功例子，除了早年的先達廣場，旺角中心亦是聚人的潮流之地，當年不少
店主在內地購入時尚衣飾及潮物，再以較相宜的價格於市場中轉售，吸引不少客人捧場，可是在
淘寶流行後，消費者可更直接在網上以低價購入心頭好，因而令場內商舖生意大減，由旺轉衰。
劏場舖受制於原生的各種缺陷，實在難以再次興起。
《美聯工商舖行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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