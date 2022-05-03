【企業盈警】歐化國際（０１７１１）料全年純利跌最少７０％

《經濟通通訊社３日專訊》歐化國際（０１７１１）公布，預期於截至年３月３１日止年度
純利將不多於５００萬元，比去年純利１６８０萬元跌最少７０﹒２４％。
該集團指純利下降主因下半年度業務經營環境困難導致總收入下降低於５％，以及其他收入
及收益大幅下降。
該集團預期於６月下旬公布業績。（ｗｈ）
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