《油金掠影》歐盟或禁俄原油進口，油價升跌後升，金價曾挫逾２％



《經濟通通訊社３日專訊》內地最新公布的製造業數據疲弱，市場憂慮會削減原油需求，油

價盤中曾經急跌逾４％。然而，歐盟可能在年底前禁止進口俄羅斯石油，其中俄國石油最大買家

德國據報傾向支持實施禁令，油價尾段反彈。

紐約期油一度低見每桶１００﹒２８美元，最後倒升０﹒４８美元，報每桶１０５﹒１７美

元；布蘭特期油就曾低見１０３﹒１美元，跌幅近６％，收市升０﹒６４美元，報每桶

１０７﹒５８美元。

內地最新公布的製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為４７﹒４，跌至６個月低位，更加連續

第二個月萎縮。有市場分析員表示，內地今年以來石油需求每日減少逾百萬桶，並料全年將會下

跌。

另外有分析認為，若美國聯儲局在本星期的議息後，宣布更進取的加息及縮表，油價可能會

暴跌，而美國第二季的國內生產總值（ＧＤＰ）亦陷入萎縮，油價將面臨最大的下行風險。



＊美債升破３厘，金價跌穿１９００美元＊



美國１０年期國債孳息率三年來首次升破３厘，美匯亦企穩在２０年高位，拖累金價跌穿

１９００美元。紐約期金收市跌４８﹒１美元，報每盎司１８６３﹒６美元。

有市場分析認為，投資者擔心美國聯儲局將變得更鷹派，美元及美國債息持續上升，再加上

內地製造業情況不理想，均影響金價走勢。有市場分析師甚至認為，金價似乎正準備下試上周接

近每盎司１８７２美元的低位。

其他貴金屬方面，鈀金跌３﹒９％，收報每盎司２２１６美元；鉑金跌０﹒７％，收報每盎

司９３２﹒８美元。（ｅｒ）

