《運籌帷幄－梁業豪》看好科技股短中期後市

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。上周五（２９日）早市末段港股呈現急升，最終

以接近全日最高位報收。本欄認為，這與當日為４月份場外股票期權到期有關。當晚美股全面大

幅下挫，但基於筆者「港股會跑贏美股」的推測，短中期內港股雖會跟隨美股下跌，跌幅應會較

小。待其後美股回升時，港股的升幅則會較美股為大。一來一回，港股跑贏美股的情況會非常明

顯。

今早（３日）港股大市的焦點，在於上周五科技股的大戶買家會否因當晚美國科技股被拋售

而退縮。令科技股與中概股近年表現差勁的利淡因素正被逐漸消除，相信最黑暗的日子已成過去

。筆者認為，大家可開始為短線投機與中線投資作部署，並計算好各主要科技指數成分股的量度

升幅目標，看一段為時不短，幅度不小的反彈。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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