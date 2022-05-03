《套期保值－蕭猷華》美元短線見頂，股市料有反彈

《套期保值》恒生科技指數上周五（２９日）大幅反彈，升４０４點，或９﹒９５％，收報

４４７１點。上證指數上周五也大升７２點，重上３０００點大關，收報３０４７點。據彭博報

道，內地監管部門允許美國上市公司會計監管委員會到訪內地，進行現場審計，包括中資企業底

稿的細節，避免中概股在美國退市，不過，據報美方回應指仍未達成任何協議。自從３月１６日

，國務院副總理劉鶴表示，會繼續與美方商討中概股事宜，並積極配合，務求盡快達成協議。與

此同時，內地證監會頻頻發出正面訊號，向美方釋出善意，證監會副主席方星海（２１日）指出

，相信在不久將來達成合作協議，外媒（２９日）傳出這消息，空穴來風，事必有因，筆者認為

短期達成審計協議機會大，對港股，尤其科技板塊是利好訊息。

內地最近多次發出穩經濟、謀發展、提信心的重點放向，４月２５日降準０﹒２５％，向市

場釋放５３００億流動性、全面加強基礎設施建設。與此同時，（２９日）中共中央政治局會議

指出，要及時回應市場關切，引導資本市場健康發展，支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

此外，有消息指內地監管機構承認，過度的監管與整頓平台經濟、科網企業，不利內地經濟發展

，傳本周網訊辦將會與騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等巨企商討往後監管行動，或

意味整頓已到尾聲。

另一方面，本周美聯儲公布議息結果，美元繼續上升，離岸人民幣急跌至６﹒６８水平，預

期人民幣在美國加息前，仍然受壓，不過筆者認為美國加息後，美元有機會由高位回落，或帶動

中港股市迎來一波反彈。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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