《專家之言－葉尚志》回穩訊號發出，焦點仍在美聯儲議息結果

《專家之言》４月２９日，港股在勞動節長假前出現挾升，我們預期中的階段性拐點已有兌

現的機會。恒指走了一波四連漲，再漲了有８００多點，上試至２１０００點關口水平。走勢上

，由於恒指已回企至２０７００點的好淡分水線以上，正如我們指出，可以發出回穩訊號。如果

美聯儲在周四（５日）凌晨公布的議息結果，未有超出預期的來得太鷹派，相信全球市場經歷了

４月份的劇烈波動後，將有望迎來喘喘氣的空檔期。事實上，除了我們近日指出的美股不穩、大

宗商品價格回落之外，美國最新公布的第一季ＧＤＰ亦按季年率下跌了有１﹒４％，表現遠差於

市場預期，相信這些都會是左右美聯儲收緊貨幣政策步伐節奏時的考慮因素。另一方面，內地繼

續推出穩增長政策措施，中共中央政治局開會後，強調要促進平台經濟健康發展，都是進一步提

振了市場信心的消息。



＊資金有回流跡象，互聯網科技股領漲＊



恒指出現高開高走，在盤中曾一度上升９０１點高見２１１７７點，而大市成交量也增加至

逾１６００億元，是一個多月來的最高，資金有回流的跡象。互聯網科技股是領漲火車頭，

ＡＴＭＪ合共就給恒指帶來６１０多點的進帳。恒指收盤報２１０８９點，上升８１３點或

４﹒０１％。國指收盤報７２９９點，上升３８０點或５﹒４９％。另外，港股主板成交量增加

至１６５１億多元，而沽空金額有３５８﹒１億元，沽空比例連續第二日達到超標的

２１﹒６８％，新一輪的短線多空博弈仍未分勝負。至於升跌股數比例是１１３８：４９６，日

內漲幅超過１４％的股票有４６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１９隻。由於勞動節假期關

係，港股通交易繼續暫停直至周四恢復重開。



＊中央對各行業政策放鬆，助力穩增長＊



盤面上，互聯網科技股繼續帶頭反彈並且出現了普漲，其中，阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）漲了１５﹒６９％，京東集團－ＳＷ（０９６１８）漲了１５﹒６７％，美團－

Ｗ（０３６９０）漲了１５﹒５１％，騰訊（００７００）漲了１１﹒０６％。中共中央政治局

開會後，強調要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平

台經濟規範健康發展的具體措施。我們相信長遠政策是一貫一致的，但目前把促進平台經濟健康

發展這一項放到前面來，對於行業以及整體的穩增長，是可以帶來支持幫助的。事實上，除了平

台經濟之外，包括早前對房地產行業、遊戲版號的重新審批、以及鼓勵開展新能源汽車下鄉等等

，都是對各行業政策出現放鬆支持的消息，對整體穩增長帶來助力。《第一上海首席策略師 葉

尚志》



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