《盤後部署》恒指「五窮月」首天微升１２點，２１６００料有阻力

《經濟通通訊社３日專訊》踏入五月首個交易日，港股總算有個好頭，低開１６１點報

２０９２７，早段一度跌逾４００點。臨近午市回升數十點，之後一直窄幅上落。今天恒指低開

高收，收報２１１０１，升１２點或升０﹒０６％，主板成交１０６７﹒０５億元。國企指數報

７２６７，跌３１點或跌０﹒４３％。恒生科技指數報４４０９，跌６１點或跌１﹒３８％。



＊蔚小理全軍覆沒，理想挫近６％＊



科技股個股發展，阿里巴巴（０９９８８）早段曾跌逾６％，及後跌幅收窄，守得住１００

元關，收市跌１﹒７６％，報１００﹒３元；騰訊（００７００）及美團（０３６９０）就微升

０﹒６９％及０﹒２３％；下調首季營業額預測的嗶哩嗶哩（０９６２６）任全日捱沽，連同遭

印度扣押近５７億資產的小米（０１８１０）跌逾４％；京東（０９６１８）遭回吐，收市跌

５﹒９５％，報２４９﹒８元，是全日表現最差藍籌。

造車新勢力「蔚小理」公布４月交付量數據，當中理想（０２０１５）及蔚來

（０９６２６）按月分別跌６２％及４９％，股價亦都受壓。理想是「蔚小理」之中表現最差，

收市跌５﹒６８％，報９１﹒２５元；蔚來跌４﹒５１％，報１３７﹒５元；４月智能電動車交

付量按年升７５％的小鵬（０９８６８）都要跌１﹒２６％，報１０１﹒７元。

「四大內銀」公布首季業績，純利全部按年報升，惟股價表現各異。建行（００９３９）相

對較好，收市升０﹒８９％，報５﹒６４元；農行（０１２８８）、中行（０３９８８）無升跌

；工行（０１３９８）相對較差，收市跌０﹒８４％，報４﹒７元。其他內銀股方面，建議ＡＨ

股１０供３的中信銀行（００９９８）裂口低開逾７％，其後走勢無好轉，收市挫６﹒９８％，

報３﹒７３元；招行（０３９６８）就挫１﹒４６％，報４７﹒２元。

內地五一勞動節假期，滬深股市今日及明日休市，周四（５日）復市，滬港通、深港通南北

向交易同日重啟。



＊是日大市成交減少５８４億元＊



來到俗稱「五窮月」的首天，港股成交額只有１０６７億元，較上個交易日大幅減少５８４

億元，資金淨入額亦只有６１億元。由於北水因假日停開，市場缺乏成交，加上並無任何特別利

好消息推動，令港股沒有足夠上升動力。事實上，美國聯儲局將於本周三及四（５月４日及５日

）一連兩天議息，市場預期當局會更進取的加息，惟美國４月ＰＭＩ意外放緩，聯儲局的加息取

態可能存在變數，相信投資者入市態度都較謹慎。

從日線圖看，目前恒指完全修補３月１７日的上升裂口，連續兩日企穩在１０天線之上，惟

各條主要平均線趨勢仍未好轉，即使ＭＡＣＤ開始出現牛差距，估計今周仍會窄幅區間上落。下

一個阻力位相信是由２月１０日至３月１５日開展的下降軌的最高位２５０５０點，至最低位

１８２３５點的黃金比率０﹒５倍反彈位２１６００點水平。



＊中銀３０﹒５元料有阻力＊



個股方面，中銀（０２３８８）首季提取減值準備前的經營溢利按年升７﹒２％，股價全日

強勢，收市升４﹒７１％，報３０元，為表現最佳藍籌。

從日線圖看，股價在３月７日最低跌至２６﹒１元後反覆向好，期間數度觸及１００天線後

有支持。今天股價再次升穿１０天及２０天線，１０天線跌勢有所放緩，ＭＡＣＤ熊差距都略為

收窄，惟在今個月初升到３０﹒５元水平後欠缺承接力，相信此為短期阻力位，可待股價回至

１００天線２８﹒３元左右吸納。

