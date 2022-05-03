【外圍經濟】南韓通脹升至２００８年來最高，料央行本月再加息

《經濟通通訊社３日專訊》南韓４月份消費者物價指數（ＣＰＩ）升至２００８年以來最高

，令央行在本月連續第２次加息的壓力上升。

根據南韓政府周二公布的數據，最新ＣＰＩ按年升４﹒８％，高於３月的４﹒１％，和經濟

學家預測的４﹒４％。運輸成本上升，反映俄烏戰爭推高能源價格。

南韓央行行長李昌鏞上周曾表示，通脹仍是比經濟增長放緩更為緊迫的問題。南韓是全球率

先退出貨幣寬鬆政策的國家，央行自去年８月以來已４次加息。（ｊｆ）

