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03/05/2022 12:52

【外圍經濟】澳洲央行加息２５基點至０﹒３５厘，超出市場預期

　　《經濟通通訊社３日專訊》澳洲央行決定加息２５個基點，至０﹒３５厘，高過市場預期，
是１５年來央行首次在大選前夕加息。央行表示，未來還會進一步加息以控制通脹。澳洲３年期
國債孳息率上升１６個基點至２﹒９８％，是２０１４年４月以來最高。１０年期國債孳息率報
３﹒３０％。澳元兌美元升至０﹒７１２２。（ｊｆ）

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