【外圍經濟】日歐合作研發「Ｂｅｙｏｎｄ　５Ｇ」新世代通訊

《經濟通通訊社３日專訊》據日媒報道，日本總務大臣金子恭之周一訪問歐洲期間，與歐盟

達成共識，強化雙方在「Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ」方面的合作，共同推動新世代通訊規格的研發。

金子恭之和歐洲執委會副主席暨數位及市場競爭事務主管斯塔哲舉行會談，除合作開發新世

代通訊規格外，雙方亦同意在資訊安全、ＡＩ人工智能等領域加緊合作。（ｊｆ）

