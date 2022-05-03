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03/05/2022 15:45

【國際要聞】英國周四地選，保守黨面臨１９９６年來最差表現

　　《經濟通通訊社３日專訊》英國將於周四（５日）舉行地方選舉，選前民調顯示，受首相約
翰遜違反倫敦防疫措施影響，執政保守黨恐失５４８個地方議席，僅保住９８０席，將是該黨
１９９６年來最差的地選表現。在野工黨則可取得３５００席，大幅領先保守黨。估計保守黨與
工黨的得票率分別為２４％對３９％。（ｊｆ）

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