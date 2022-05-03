【外圍經濟】ＡＢＣ民調：９４％美國公眾對通脹表示擔憂

《經濟通通訊社３日專訊》美國聯儲局即將召開議息會，而美國廣播公司（ＡＢＣ）上月底
進行的一項民調顯示，９４％美國公眾對通脹表示擔憂。其中，４４％受訪者對通脹感到不安；
５０％受訪者感到擔憂，但並不感到沮喪；大約６％的人表示通脹與他們無關。另外，美國總統
拜登獲得４２％支持度，比２月份民調中的３７％有所增加。（ｊｆ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|專訪03/05/2022
【陶冬專訪】俄黑土地陷「無米之炊」 端穩中國飯碗須握緊自己種子（有片）
|FOCUS03/05/2022
【FOCUS】疫情暴擊PMI兩年低 穩經濟初創勢力崛起
|財經熱話03/05/2022
內銀相繼派季績 揀四大行不如取郵儲行
|財經熱話03/05/2022
《午市前瞻》 恒指低開高走 專家籲分注部署港交所博成交回升
|財經熱話03/05/2022
【監管鬆綁？】科技股走勢分歧 黃師傅推介兩股趁回調吸納！
|大行報告03/05/2022
【大行炒D乜】潤泥季績大跌 摩通即削目標降評級
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰