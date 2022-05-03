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03/05/2022 16:08

【外圍經濟】ＡＢＣ民調：９４％美國公眾對通脹表示擔憂

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國聯儲局即將召開議息會，而美國廣播公司（ＡＢＣ）上月底
進行的一項民調顯示，９４％美國公眾對通脹表示擔憂。其中，４４％受訪者對通脹感到不安；
５０％受訪者感到擔憂，但並不感到沮喪；大約６％的人表示通脹與他們無關。另外，美國總統
拜登獲得４２％支持度，比２月份民調中的３７％有所增加。（ｊｆ）

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