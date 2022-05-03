《政經范局－范強》歐洲面臨戰爭擴大風險

《政經范局》各種跡象顯示，俄烏衝突非但不太可能在短期內結束，而且向整個歐洲擴大的

可能性正在上升。這體現在戰場上出現的兩個新火頭：



其一是烏國西南部的黑海軍港城市奧德薩，至鄰國摩爾多瓦和羅馬尼亞一線。奧德薩是烏軍

重點防衛要津，一旦失守烏克蘭就會被切斷海上運輸路線，烏西亦陷入被俄軍南北夾擊的危險。



較早前，俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號在奧德薩對開海面離奇「失火」，最終在返回基地時沉

沒，使得俄軍兩棲攻擊奧德薩的能力被削弱。但是，俄軍近期仍加緊了對奧德薩的空中打擊，包

括使用精確導彈炸毀當地的軍用機場、重要橋樑，顯示俄軍仍可能進攻當地。



＊攻打奧德薩對俄意義特殊＊



奧德薩對於俄羅斯在烏克蘭的行動不僅具有軍事價值，而且還具有特殊的政治意義，因為當

地與俄羅斯有深遠淵源，而在８年前的５月２日，當地的親俄人士被烏克蘭民族武裝關在一座工

會大樓焚燒，並開槍打死試圖逃出者。俄方指約５０人被殺害，２００多人受傷。俄總統普京曾

向國民承諾，會竭盡全力懲罰兇手。



就在俄烏兩軍圍繞奧德薩展開攻防準備之時，位於摩爾多瓦和烏克蘭之間的德涅斯特里亞

（Ｔｒａｎｓｎｉｓｔｒｉａ）突然成為焦點。德涅斯特里亞就像烏東頓巴斯地區一樣是俄裔聚

居地，自蘇聯瓦解後便要求擺脫摩爾多瓦獨立。當地不僅有前蘇聯時期在東歐留下的最大軍火庫

，而且現時有約１５００名俄軍在當地執行維和任務。



這個地區的敏感性在於，摩爾多瓦背後得到北約成員國羅馬尼亞支持，一旦爆發戰爭，就會

增加北約與俄羅斯直接對抗的危險。據網上消息稱，羅馬尼亞軍隊已進入摩爾多瓦防範俄軍進攻

，而美軍亦開往羅馬尼亞前線以備不測。



＊俄烏爭奪德涅斯特里亞＊



在此背景下，德涅斯特里亞上周遭到炮擊，俄、烏互指對方是始作俑者。事實上，出於奧德

薩的攻防需要，雙方都有進佔德涅斯特里亞的誘因：從地理位置上看，德涅斯特里亞就像楔在奧

德薩背後的一枚釘子，烏軍如果在北約和摩爾多瓦默許下奪取此地，不僅可以解除後顧之憂，而

且可以取得當地軍火庫多達２﹒２萬噸的蘇式武器彈藥。



更為重要的是，如果此處爆發戰爭，俄烏衝突就會擴大到烏克蘭境外，緩解基輔和烏西的壓

力。同樣對於俄羅斯來說，進佔奧德薩至德涅斯特里亞一線，就會把黑海沿岸的親俄地區徹底打

通，成為俄羅斯國防安全的「前哨」。



＊傳波蘭擬向烏西派「維和部隊」＊



其二是烏西至波蘭一線。隨著俄烏戰爭持續，俄羅斯的宿敵波蘭正從幕後支持烏克蘭而走上

前台。俄羅斯對外情報局局長納雷什金上周公開表示，根據美國和波蘭的一項計劃，波蘭軍隊在

必要時以「維和名義」進入烏克蘭西部，使得烏西處於華沙的控制之下。俄方認為，由於二戰後

部分波蘭領土被劃歸烏克蘭西部，因此華沙當局有意趁烏國分裂而吞併這片領土。



波蘭內政部發言人隨即否認俄方指控，斥之為虛假消息。不過，波蘭作為北約成員國，在今

次支援烏克蘭行動中的「領軍作用」卻是不容質疑的。上月初波蘭副總理卡臣斯基就曾高調表示

，對境內部署美國核武持開放態度，並呼籲北約在波蘭建立東歐作戰指揮總部。一旦俄烏戰爭擴

大，波蘭亦因此是最有可能首先捲入衝突的前華沙公約組織國家。除了上述兩個火頭，瑞典和芬

蘭今夏是否宣布加入北約，亦必定在下一階段刺激俄羅斯與北約在北歐的對峙。



＊俄將採取閃電般的打擊＊



隨著俄烏戰爭向歐洲鄰國漫延的機會上升，美、俄、烏等國領導層的政治表態亦轉為強硬。

例如美國防長奧斯汀上周訪問基輔時就稱，美國的目標是「削弱」俄羅斯。烏克蘭總統辦公室主

任葉爾馬克本周一亦明確表示，烏方不會在獨立、主權和領土完整問題上妥協，將為收復全部領

土而戰。



在俄羅斯方面，總統普京日前警告如果有人想對俄製造戰略威脅，俄羅斯將採取「閃電般的

快速打擊」。外長拉夫羅夫隨後表示，俄羅斯不會為了配合５月９日衛國戰爭勝利日，而宣布結

束在烏克蘭的特別軍事行動。目前最需要關注的是，普京會否在這天宣布，將對烏克蘭的特別軍

事行動，升級為對抗「納粹分子」的「全面戰爭」。



《經濟通通訊社評論員 范強》

