《台股攻略－黃振宇》台股成交創近年新低，跌近百點收市

《台股攻略》台股今日（３日）先升後跌，雖造紙、面板及矽智財（ＩＰ）板塊造好，惟電

子及金控股下挫，指數終場仍不敵沽壓，收１６４９８點，跌９３點，而成交金額僅１７７１億

元（新台幣．下同），創近一年半新低，三大法人合計淨買入７﹒４４億元，其中投信已連續

１４個交易日錄得淨買入。

造紙股的華紙宣布５月將各式紙價調升８％，消息刺激股價逼近漲停，升９﹒４％；寶隆亦

升９﹒２％，永豐餘、榮成、正隆及士紙均升０﹒４％至３﹒８％。光電板塊的面板雙虎持續展

開反彈，群創升超過４％，友達升超過３％，中小尺寸面板廠的彩晶亦升１﹒９％。ＬＥＤ相關

個股獲資金追捧，富采升超過３％，佰鴻、鼎元、宏齊及億光均升０﹒６％至１﹒１％。矽智財

（ＩＰ）股表現強勢，愛普升５﹒３％，世芯 ＫＹ升７％，創意、晶心科、力旺及智原均升

１﹒５％至４﹒２％。大價股方面，股王矽力 ＫＹ升４﹒２％，信驊升５﹒７％，祥碩、

ＡＥＳ－ＫＹ及緯穎均升超過１％。電子權值股普遍走弱，台積電收５３１元，跌１﹒３％；聯

發科收８２０元，跌１﹒２％；台達電、聯電、瑞昱及大立光均跌１％至３％；鴻海、國巨、聯

詠及華碩均升０﹒５％至１﹒４％。金控股受壓，玉山金跌超過３％，兆豐金、開發金、華南金

、中信金及合庫金均跌超過１％。電子權值股普遍走弱，台積電收５３１元，跌１﹒３％；聯發

科收８２０元，跌１﹒２％；台達電、聯電、瑞昱及大立光均跌１％至３％，鴻海、國巨、聯詠

及華碩均升０﹒５％至１﹒４％。矽晶圓大廠的環球晶公布第一季收入、毛利率及營利率同創新

高，但因受世創（Ｓｉｌｔｒｏｎｉｃ）股票評價損失影響，稅後純利減至１７﹒４６億元，按

年減３５％，創１８季新低。印刷電路板（ＰＣＢ）廠泰鼎－ＫＹ公布今年首季稅後純利

４﹒１４億元，創同期新高。

美聯儲局將於今明兩日舉行議息會議，加上台股迎來業績公布密集期，市場觀望氣氛濃厚，

若然成交量回升，才有望持續反彈，建議操作審慎，投資者可關注高息率或抗通漲概念股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

