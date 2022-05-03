《窩輪豪情－梁業豪》指數牛證可短線低吸

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業

、能源業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為美團（０３６９０）、香港電訊（０６８２３）與京東集團（０９６１８），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選中華煤氣（００００３）、中信銀行（００９９８）與恒生銀行（０００１１）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、工業與非必需性消費業。此

外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為美團、中銀香港

（０２３８８）與騰訊（００７００），可用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股份，則宜首選中信銀行、中華煤氣與新地（０００１６）。

今早（３日）港股大市低開，卻屬意料中事，因上周五（２９日）早市末段展開的升浪非常

急速。恒指期貨小時圖上，ＲＳＩ已跌回了其５小時平均線之下，ＭＡＣＤ的Ｄｉｆｆ亦於零線

之上掉頭回落。然而，由於即市形勢尚屬向好，港股短期後市仍可看高一線。投機者可大膽假設

短期跌浪底已經出現，候低持有指數牛證圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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