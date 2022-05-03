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03/05/2022 08:43

【虛幣世界】美聯儲即將加息，加密貨幣走勢平穩

　　《經濟通通訊社３日專訊》美聯儲加息在即，隔晚美股高收，加密貨幣走勢平穩，比特幣目
前受制於３９０００美元關口，而以太幣則維持２８００美元。其他主要加密貨幣基本上處於虧
損狀態，其中ＣＲＯ一度下跌近　１１％，而ＳＨＩＢ下跌超過４％。３ｉＱ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ａｓｓｅｔ　的研究主管Ｍａｒｋ　Ｃｏｎｎｏｒｓ認為，即使股票波動性上升，比特幣的波
動性在過去五年中也顯著下降，這表明人們對數字資產的信心增強。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３８４８４﹒３６（美元．下同），跌０﹒１１％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２８４８﹒２９元，跌０﹒２９％；艾達幣報０﹒７７７６元，跌
０﹒４１％；瑞波幣報０﹒６１６５元，升０﹒３６％。（ｕｌ）
　
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