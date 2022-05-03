《談國論企－黎偉成》堅持辦好自己的事防疫穩經保安全

《談國論企》中共中央政治局於２０２２年４月２９日召開的會議，強調「要堅持辦好自己

的事」，並明確要求「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全」，作為應對和化解新冠肺炎疫情

和烏克蘭危機所導致增加的風險挑戰的重要政策和策略，乃十分明智之舉。尤其是美國近期聯群

結社推手製造出的烏克蘭危機，明顯是欲先壓低俄羅斯、再劍指中國，由是中國辦好自己的事做

大做強，是反制反擊美國等政客政棍最佳「武器」。



＊要根據病毒變異和傳播新特點高效統籌疫情防控＊



最惹人注目的，當然是會議所論及的風險和挑戰，提到「新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風

險挑戰增多」中，特別提及到的（Ｉ）「烏克蘭危機」，與過去只是對國際形勢所泛指的「複雜

」、「嚴峻」，最大差異是直接點名「烏克蘭」局勢，並指出此局為「危機」，和此為導致風險

挑戰增多的其中重要一環；會議當然詳細討論烏克蘭危機的問題，研究和部署應對和化解的政策

、策略及措施，而新華社的報道並未有披露任何相關內容，乃可預期之事，惟這從會議論及國家

發展所指出的「要堅持辦好自己的事」，當然亦適用於包括處理好「烏克蘭危機」在內的國際事

務。

至於（ＩＩ）新冠肺炎疫情，是為中國面對風險挑戰增多的重中之重。此因會議強調「疫情

要防住、經濟要穩定、發展要安全」的三大要求，就以「疫情要防住」為主要的工作任務，理由

為只能（ｉ）防得住疫情，才可以確保（ｉｉ）經濟繼續穩中有進成長；特別是（ｉｉｉ）發展

的安全，相信所指的世疫情，要繼續做到防住，否則各方面發展的安全會受挑戰。

由是會議提出好幾個「疫情要防控」的要求和任務，而最首要的當然是以「堅定不移堅持人

民至上、生命至上」為政策，而（一）最新的政策性策略，為：「要根據病毒變異和傳播的新特

點」，此語足顯中央明確到惡疫的病毒多變和傳播形態有變等最新發展形態，故要據相相的新特

點，「高效統籌疫情防控」，而防控好疫情，才能夠達到高效統籌「經濟社會發展」的目的。北

京、上海、廣州、深圳等主要城市近期先後出現的疫情反彈，面對的最新問題和特點，是以上海

為主的確診者中，無症狀的染疫者佔大多數，顯示最新的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的肆虐威脅和

壓力，在中國以至世界各地都相當嚴重，故中共中央的防疫控疫最新政策是要根據病毒變異和傳

播的新特點，高效統籌疫情防控。

但（二）新冠肺炎疫症自２０１９年爆發至今，世界各地面對的困難，越來越多，因：中國

和美國等即使迅速研發以對的疫苗，也只是臨床實驗的第一期產物，屬有待進一步研發始能成熟

的「試針」，故現時的「試針」面對惡疫不斷出現的變種病毒，在防疫控疫的適應能力，肯定十

分不足夠，故美國、歐亞等許許多多國家或地區以為當地有頗不少人接種「試針」，便「躺平」

和急不及待重啟社會活動，疫情重新嚴重惡化，毫不出奇。

任何成熟有效的疫苗，都要經三期臨床實驗始有望達標，是為「試針」未能惡疫一波又一波

重現的重要原因。亟望中國不要重蹈美歐覆轍。



＊加快構建新發展格局堅定不移深化供給側結構性改革＊



再看會議所指之（三）「堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅

持動態清零，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」，足見中共中央認識到疫情之險惡。特

別是所堅持的兩個防控，仍以「外防輸入」為主導，只有抵得住疫症的輸入，就可以在動態清零

的做法底下，達到「內防擴散」之效，和能夠在最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，無疑對中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性

、不確定性上升，但只要防控到，就會減低穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。會議強調：

造好經濟工作、切實保障和改善民生至關重要。要堅定信心、攻堅克難，確保黨央大政方針落實

到位。

要指出，最重要者為（四）中共中央指出「要堅持辦好自己的事」，加快構建新發展格局，

堅定不移深化供給側結構性改革，用改革的辦法解決發展中的問題，加快實現高水平科技自立自

強，建設強大而有韌性的國民經濟循環體系。和要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業

來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤。

凡此，都為中國反制和反擊美國要採取不同劣法打壓的王道之法。

（評「中共中央政治局會議」之一）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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