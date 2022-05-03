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即市新聞

03/05/2022 09:33

《異動股》阿里跌幅擴大至６％，傳杭州國安對馬某採取刑事強制

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）跌幅擴大，現價跌６﹒４６％，報９５﹒５
元，該股成交約７６５萬股，涉資７﹒５５億元，盤中高見１００元，最低見９５﹒０５元；騰
訊（００７００）跌１﹒５４％，報３７１﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒６４％，報
１７０﹒９元；快手（０１０２４）跌４﹒１２％，報６４元。
　　據《央視新聞》報道，２０２２年４月２５日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對
勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某採取刑事強制措施
，目前此案正在深入調查中。
　　現時，恒生指數報２０８１５，跌２７３點或跌１﹒３０％，主板成交６９﹒０２億元。國
企指數報７１６３，跌１３５點或跌１﹒８５％。恒生科技指數報４３４９，跌１２２點或跌
２﹒７３％。
　　即月期指新報２０７００，跌３０３點，低水１１６點。即月國指期貨報７１３７，跌
１３８點，低水２７點。即月科指期貨新報４３５２，跌１２１點，高水２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　９５﹒５元　跌６﹒４６％
　　騰訊（００７００）　　　３７１﹒６元　跌１﹒５４％
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒９元　跌０﹒６４％
　　快手（０１０２４）　　　　　　６４元　跌４﹒１２％
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６元　跌４﹒９２％
　　微盟（０２０１３）　　　　　４﹒７元　跌２﹒０８％
　　知乎（０２３９０）　　　　　　２６元　　跌３﹒７％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４７元　　　　跌７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９３﹒１元　跌５﹒１６％
　　萬國數據（０９６９８）　３１﹒６５元　跌６﹒２２％
　　百度（０９８８８）　　　１２４﹒４元　跌４﹒７５％
　　微博（０９８９８）　　　　　１８４元　跌０﹒２２％
　　網易（０９９９９）　　　１５０﹒６元　跌２﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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