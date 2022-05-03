《異動股》阿里跌幅擴大至６％，傳杭州國安對馬某採取刑事強制

《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）跌幅擴大，現價跌６﹒４６％，報９５﹒５

元，該股成交約７６５萬股，涉資７﹒５５億元，盤中高見１００元，最低見９５﹒０５元；騰

訊（００７００）跌１﹒５４％，報３７１﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒６４％，報

１７０﹒９元；快手（０１０２４）跌４﹒１２％，報６４元。

據《央視新聞》報道，２０２２年４月２５日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對

勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某採取刑事強制措施

，目前此案正在深入調查中。

現時，恒生指數報２０８１５，跌２７３點或跌１﹒３０％，主板成交６９﹒０２億元。國

企指數報７１６３，跌１３５點或跌１﹒８５％。恒生科技指數報４３４９，跌１２２點或跌

２﹒７３％。

即月期指新報２０７００，跌３０３點，低水１１６點。即月國指期貨報７１３７，跌

１３８點，低水２７點。即月科指期貨新報４３５２，跌１２１點，高水２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９５﹒５元 跌６﹒４６％

騰訊（００７００） ３７１﹒６元 跌１﹒５４％

美團（０３６９０） １７０﹒９元 跌０﹒６４％

快手（０１０２４） ６４元 跌４﹒１２％

小米（０１８１０） １１﹒６元 跌４﹒９２％

微盟（０２０１３） ４﹒７元 跌２﹒０８％

知乎（０２３９０） ２６元 跌３﹒７％

京東集團（０９６１８） ２４７元 跌７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９３﹒１元 跌５﹒１６％

萬國數據（０９６９８） ３１﹒６５元 跌６﹒２２％

百度（０９８８８） １２４﹒４元 跌４﹒７５％

微博（０９８９８） １８４元 跌０﹒２２％

網易（０９９９９） １５０﹒６元 跌２﹒２１％

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（ｅｒ）

