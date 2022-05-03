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03/05/2022 11:25

【新冠肺炎】北京通州南大街全封閉５天，暫定進行５次核酸檢測

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》北京通州區中倉街道辦事處發布通知，今日
起，通州區中倉街道南大街區域提升管控措施啟動５日臨時管控。區域範圍：中倉路、
６３９９３部隊、通州六中以東、鍛壓廠、北人家園、北小園以西、新華東街以南，玉帶河東街
以北合圍區域。管控區域建議佩戴Ｎ９５醫用口罩，區域內人員暫定進行５次核酸檢測。

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