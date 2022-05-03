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即市新聞

03/05/2022 12:11

《午市前瞻》恒指低開高走，專家籲分注部署港交所博成交回升

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報２１１１４，升２４點或０﹒１２％，主板成
交６７３﹒０９億元。恒生中國企業指數報７２７８，跌１９點或０﹒２７％。恒生科技指數報
４４３０，跌４１點或０﹒９３％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１００﹒５元，跌１﹒６元或１﹒５７％，成交
７６﹒９８億元；騰訊控股收報３８０元，升２﹒６元或０﹒６９％，成交６０﹒７６億元；美
團收報１７５﹒１元，升３﹒１元或１﹒８％，成交４８﹒５７億元。國指三大成交股份依次為
阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團

　
＊葉尚志：恒指期待「階段性拐點」＊
　
　　今早市場驚傳杭州「馬某」涉煽動分裂國家及勾結境外勢力被扣查，馬雲旗下阿里
（０９９８８）股價一度跌超過９％，及後內媒迅速澄清扣查人士為「馬某某」，暗示並非馬雲
，隨後阿里回升，恒指亦轉升。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，現時
市場焦點為周四凌晨公布的美國議息結果，因應美股近期大瀉，經濟數據亦不太理想，市場憧憬
聯儲局加息力度將降低，預期加半厘。他指現市場所已偷步押注相關消息，若局方一如市場預期
，股市將會有支持。
　　葉尚志補充，現時港股大市正期待「階段性拐點」，若恒指守穩２０７００支持位，將有望
反彈，尤其內地政府正逐漸釋出多項穩經濟措施，如放寬房地產限、重批遊戲版號及支持平台經
濟等，都將有利大市表現。
　
＊龍湖炒波幅＊
　
　　內房股今日有炒作，葉尚志指穩經濟措施出台有利內房股表現，但長遠仍不看好該板塊，認
為行業整頓尚未結束，不利業績，值得留意的仍是國企背景內房。龍湖（００９６０）有回升跡
象，葉尚志指非國企內房只宜炒波幅，料龍湖維持３０至５０元上落，短線４５元為較大獲利水
平。
　
＊港股成交已處谷底，宜部署港交所＊
　
　　葉尚志指近期宜部署港交所（００３８８），雖然公布首季業績倒退，但他認為香港股市已
到了最差情況，以日均成交額來看，２０２１年初日均成交達１６５０億元，當時刺激港交所股
價飆升。他指現時大市最差情況成交額都平均過千億，料港交所股價不會回落至２０１９年前水
平。他指現時成交額已是港股最低迷位置，建議現價３４０元水平可分注作長線部署，目標上望
４３０元。（ｈｃ）

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