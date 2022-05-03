【陶冬專訪】俄黑土地陷無米之炊，端穩中國飯碗須握緊自己種子

《經濟通通訊社３日專訊》德國著名化工、醫藥和農業集團拜耳發表聲明，該公司將停止在

俄羅斯和白俄羅斯的一切非必要業務。幾乎同一時間，世界上其他幾個主要的種業集團也停止了

向俄羅斯出口種子。俄羅斯的種子進口一夜間被制裁，肥沃的黑土地剎那間變成「無米之炊」。

這給我們甚麼啟示？



＊巧婦難為無米炊＊



瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士在接受《經濟通》記者專訪時說，俄羅斯地

大物博，糧食幾乎完全自給自足，但是它需要從海外進口９０％的馬鈴薯種子和近乎１００％的

甜菜種子。玉米、大豆、向日葵種子也嚴重依賴進口。缺少了種子，俄羅斯肥沃的黑土地也巧婦

難為無米之炊。



陶冬指出，俄烏衝突，西方積極迅速地對俄實施了經濟貿易制裁，打出了一張有一張經濟牌

，凍結外匯儲備、凍結銀行賬戶、剔除ＳＷＩＦＴ、能源禁運，現在又祭出種子制裁。應該說美

國對金融戰、貿易戰進行了深刻的研究，和平時期和全球化之中，大家習以為常的貿易、金融活

動中居然藏有眾多的陷阱，而且不少是國之命脈。



回看中國，這些年國外種子的佔比愈來愈高。國外種子經過篩選甚至基因改造，在產量和抗

病上具有明顯的優勢。但原來，那些種子按一粒一粒賣而不是按斤賣，而且無法再繁殖，所以農

民需要年復一年地購買種子。



陶冬指出，中國科學家發表的育種論文佔全世界第一，從事育種的研究人數佔全世界第一，

但是全國７０００多家種籽企業一年的研發總投入只有４０億元，不到拜耳一家的研發經費的一

半。這就是為甚麼中國在大的品種上至今未能出現世界一流的種子，基礎研究也未能順利轉化成

產業優勢。



＊自己握緊自己種子，才能端穩中國飯碗＊



「中國種業與世界先進水平之間的差距，還是不小的。種業強國已經進入在常規育種、生物

科技、信息技術、人工智能之間實施互動篩選，我稱之為育種４﹒０時代。而中國則仍處在雜交

育種階段，大約是２﹒０版。在育種技術上的差距以及尚未形成的商業化過程，使得中國對進口

種子的依賴愈來愈大。」



他又說：「近幾年中國政府不斷強調糧食安全、食品安全，而且把糧食安全上升到了國家安

全的層面，指出『種籽是我國糧食安全的關鍵，只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯

碗，才能實現糧食安全』。」



中國化工集團，在２０１７年斥巨資４３０億美元收購了瑞士先正達，這是中國歷史上最大

的一單海外併購，先正達是全球第一大農藥第三大種子農化科技公司，種籽業務佔全球８％的市

場份額。「現在看來，這算是未雨綢繆的好棋。」

