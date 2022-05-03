《美元走勢－羅明立》歐元短期仍有機會下試１﹒０３４０╱６０

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １３０﹒２３ １３０﹒２８ １２９﹒８５
歐元╱美元 １﹒０５０５ １﹒０５０８ １﹒０４９４
英鎊╱美元 １﹒２５１６ １﹒２５４２ １﹒２４９７
美元╱瑞郎 ０﹒９７８６ ０﹒９７９２ ０﹒９７６６
美元╱港元 ７﹒８４７３ ７﹒８４８５ ７﹒８４６５
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《美元走勢》美匯指數繼續在１０３以上反覆整固，維持高位震盪走勢。美國聯儲局將於周
四（５日）凌晨公布貨幣政策結果，市場繼續消化０﹒５％的加息幅度，而且不排除會接連大幅
加息；不過，在俄烏戰事持續的情況下，市場擔心聯儲局大力打擊惡性通脹的同時，可能令美國
甚至全球陷入經濟衰退，估計今年金融市場表現將極為反覆，美匯指數短線漲幅過大有調整壓力
。
有消息指歐盟正在考慮一種能對俄羅斯產生最大的壓力，同時對歐元區本身損害最少的進口
石油制裁方案。如果真有這種所謂的「聰明制裁」措施，對歐元會有積極作用，但問題是要真有
這種方案。現時俄烏談判基本破滅，歐盟對烏的的軍事援助力度加大，芬蘭又積極要加入北約，
這些都令俄歐關系進一步惡化，歐洲經濟在這種環境下將是一大考驗。歐元短期仍然有機會下試
２０１６年底－２０１７年初的低位１﹒０３４０╱６０。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５５０ １﹒０３８０ １﹒０６００
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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