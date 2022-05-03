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即市新聞

03/05/2022 16:07

《美元走勢－羅明立》歐元短期仍有機會下試１﹒０３４０╱６０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒２３　１３０﹒２８　１２９﹒８５
　　歐元╱美元　１﹒０５０５　１﹒０５０８　１﹒０４９４
　　英鎊╱美元　１﹒２５１６　１﹒２５４２　１﹒２４９７
　　美元╱瑞郎　０﹒９７８６　０﹒９７９２　０﹒９７６６
　　美元╱港元　７﹒８４７３　７﹒８４８５　７﹒８４６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美匯指數繼續在１０３以上反覆整固，維持高位震盪走勢。美國聯儲局將於周
四（５日）凌晨公布貨幣政策結果，市場繼續消化０﹒５％的加息幅度，而且不排除會接連大幅
加息；不過，在俄烏戰事持續的情況下，市場擔心聯儲局大力打擊惡性通脹的同時，可能令美國
甚至全球陷入經濟衰退，估計今年金融市場表現將極為反覆，美匯指數短線漲幅過大有調整壓力

　　有消息指歐盟正在考慮一種能對俄羅斯產生最大的壓力，同時對歐元區本身損害最少的進口
石油制裁方案。如果真有這種所謂的「聰明制裁」措施，對歐元會有積極作用，但問題是要真有
這種方案。現時俄烏談判基本破滅，歐盟對烏的的軍事援助力度加大，芬蘭又積極要加入北約，
這些都令俄歐關系進一步惡化，歐洲經濟在這種環境下將是一大考驗。歐元短期仍然有機會下試
２０１６年底－２０１７年初的低位１﹒０３４０╱６０。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０５５０　１﹒０３８０　１﹒０６００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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