陳帆：監察東鐵線過海段通車後情況，與內地部門檢視直通車未來

《經濟通通訊社３日專訊》運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵（０００６６）東鐵線過海段

通車後，金鐘站將成為四線合一「超級轉車站」，因應新線開通，運輸署將加強附近公共交通的

觀察，會與營辦商就市民出行習慣改變作適當調整，相信可應付市民的需求。他又指，港鐵繁忙

時間會因應情況，調動空車接載乘客。



＊擬逐步拉近票價距離＊



票價調整方面，港鐵公司行政總裁金澤培表示，是次新開通的只有會展站是新站，因此只需

釐定會展站的票價，其他站的票價不變。至於出現「同區不同價」的現象，他解釋指，東鐵線有

歷史因素，加上提供跨境服務，跨境服務的高票價會補貼其他站的票價，未來會逐漸拉近其票價

。



＊金鐘站成唯一四條鐵路線交匯點＊



至於早於傳出城際直通車將取消，陳帆表示，因應內地高鐵網路發展，港府、港鐵及內地相

關部車已就相關安排進行檢視，適時會再公布結果。

東鐵線過海段將於５月１５日開通，成為香港第四條過海鐵路。屆時市民可無須轉車，直接

往來新界東北至港島。東鐵線日後有四個轉車站，可轉乘觀塘線、港島線、南港島線、屯馬線；

金鐘站作為該線新終點站，將會是本港唯一的四條鐵路線交匯點。（ｃｗ）

