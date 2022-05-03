【夜期時段】即月期指報２０８９６點，跌５８點，低水２０６點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９５０點，跌４點，低水１５２

點，最新報２０８９６點，跌５８點，低水２０６點，合約成交６３８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２１９點，跌１０點，低水４８點，最新報７２０３點，

跌２６點，低水６４點，合約成交６９４張。

