金管局：外匯基金首季投資虧損５５０億元，兩年來再度見紅

《經濟通通訊社３日專訊》金管局公布，今年首季外匯基金投資虧損５５０億元，是

２０２０年首季以來再次錄得虧損。當中，香港股票虧損９４億元，其他股票虧損２４６億元，

外匯收益１３７億元，債券則錄得虧損３４７億元。外匯基金去年首季錄投資收益５１３億元，

去年第四季投資收益為２６８億元。

首季支付予財政儲備的款項為１１０億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項為５３億

元。（ｂｎ）

