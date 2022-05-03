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03/05/2022 15:03

金管局：外匯基金首季投資虧損５５０億元，兩年來再度見紅

　　《經濟通通訊社３日專訊》金管局公布，今年首季外匯基金投資虧損５５０億元，是
２０２０年首季以來再次錄得虧損。當中，香港股票虧損９４億元，其他股票虧損２４６億元，
外匯收益１３７億元，債券則錄得虧損３４７億元。外匯基金去年首季錄投資收益５１３億元，
去年第四季投資收益為２６８億元。
　　首季支付予財政儲備的款項為１１０億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項為５３億
元。（ｂｎ）

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