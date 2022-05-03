匯豐保險：首季新業務價值按年增長３８％

《經濟通通訊社３日專訊》匯豐保險香港行政總裁文德華表示，今年第一季本港爆發

Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情，導致匯豐分行短暫關閉，拖累首季銷售額接年錄得下降，然而，新業務價

值按年增長３８％。

文德華指出，這證明了即使在一個極具挑戰的季度，匯豐保險仍然能夠顯著增加價值，對此

表現感到非常自豪。他希望繼續推動提高人們對健康和保險產品的認識，相信經歷了兩年疫情後

，市民對健康風險的認識大大增加。

他又指，匯豐擁有市場領先的視像諮詢能力。即使分行關閉或部分分行關閉，前線的工作依

然正常，客戶能夠通過虛擬和視像的方式與銀行會面。在３月，超過４０％的銷售額是來自網上

渠道。



＊對全年表現持謹慎樂觀態度，正於粵港澳招聘前線員工＊



被問到對今年展望，文德華表示，鑑於環球投資市場不確定性以及市民對購買健康風險產品

的意識增加，因此對今年餘下時間的表現持謹慎樂觀態度。他指出，過去４０％的業務來自跨境

的內地旅客，預料當本港與內地通關後，壓抑兩年之久的市場需求將被釋放，屆時對保險的需求

將相當高。

文德華又透露，該行正在港澳以及廣東招聘前線員工，而近期亦獲中國銀行保險監督管理委

員會上海監管局批准，可全資擁有匯豐人壽，強調香港仍是未來大灣區策略的核心。（ａｃ）

