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03/05/2022 17:19

余偉文：今年股債匯投資環境具挑戰，短期內加強防禦性

　　《經濟通通訊社３日專訊》金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議後表示，市場
一般預期本周美國有機會加息５０點子，市場同樣關注對往後的經濟看法以及加息步伐等，而香
港的加息情況，在美息與港息出現一定的息差，導致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出
港元，當港元達７﹒８５弱方兌換保證水平，局方便會買港元沽美元，繼而從銀行體系中吸取流
動性，使港息慢慢上升，直到與美息趨同。
　　他補充，參考上次的加息周期，當港美息差達１００至１５０點子，套息活動便會加速，而
市場預期是次美聯儲加息速度會較快，故上述提及的港元調節亦會較快。
　
＊今年股債匯投資環境具挑戰，中長期將增加多元投資＊

　　對於今年首季外匯基金在債券收益方面錄虧損３４７億元，他表示，從今年初到現在，美國
加息預期改變得較大，故美國１０年期國債債息在今年首季上漲不少，而使債價下跌，故在債券
收益方面錄得虧損，但局方為此做了不少防禦工作，如在組合中增持現金，轉換部分定息為浮息
，以把受利息的影響減低。
　　他又提及，今年外匯基金面對外圍環境的不確定性增加，如美國加息步伐以及俄烏局勢變化
等，均使股市、債市及匯市的風險波動較大，認為今年上述三個市場的投資環境均具挑戰性，短
期內局方會加強防禦性，中長期增加多元化投資，特別是長期增長組合。（ｂｎ）

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