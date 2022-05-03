【新冠肺炎】林鄭：５月１９日放寬第二階段社距措施，酒吧等重開

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前表示，將於５月１９日起落實放寬第

二階段社交距離措施。當中包括重開其他表列處所，包括酒吧、卡啦ｏｋ、麻將館和郵輪。食肆

可延長營業時間至午夜１２時。

另外，林鄭月娥指出，將提早於５月５日重開泳池、戶外運動亦不需要戴口罩、及食肆人數

增加至８人。（ｓｌ）

