  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2022 16:30

《小傳日記》唔係杭州馬某，又唔係深圳馬某某，其實係阿茂？

　　《小傳日記》魚缸噚日休完就輪到神州嗰邊休，北水停魚缸都係淡靜少少，全日就靠銀行佬
撐市，多得中銀（０２３８８）同大象（００００５），最後先可以揸住十零點收市！
　　唔知係咪上面驚魚缸悶得滯，今朝就炮製咗單猛料「辣一辣」魚缸！今朝上面央視就報，話
杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等
危害國家安全活動的馬某採取刑事強制措施。嘩，咁重罪扣落「杭州馬某」身上，「孖屐」梗係
即時諗起巴巴（０９９８８）嗰位馬雲啦，以為佢又得罪咗阿爺，嚇到今朝魚缸沽巴巴快過坐飛
氈，一朝早就最多跌多過９巴仙！
　　呢邊魚缸震到放緊假嘅神州都ｆｅｅｌ到，結果就由官媒環球時報前老總胡鍚進當面澄清，
話唔係拉「馬某」，係拉咗「馬某某」，上面媒體於是就一齊改口嗌「馬某某」，於是巴巴先收
窄返跌幅。不過唔係「馬某」啫，魚缸又即時諗起ＱＱ（００７００）嗰位「馬某某」，不過呢
位「馬某某」人在深圳，斷估就唔會係杭州拉嗰個啦！
　　唔只魚缸對呢類消息杯弓蛇影，連馬雲自己都怕怕！早兩日微信公眾號就傳「馬雲藝術品投
資團隊」成功投到乾隆帝玉璽，馬雲基金會就即時出嚟大叫係謠傳，講明馬雲無買過亦都唔識篇
文所講嘅顧問，表明而家馬雲已經「歸隱田園」，專注喺學習、研究農業科技同埋鄉村教育等等
。要知道玉璽唔係一般嘅古董，喺古代係象徵國家擁有權，啱啱就係「馬某」最忌諱嗰一項，所
以先要急急腳澄清。
　　今次就證明魚缸信心真係紙咁薄，一個「馬某某」就隊冧巴巴９巴仙，繼而拖累魚缸無咗
４００幾點。不過自從馬雲消失完一排再出返嚟，已經低調返好多，其實學吓深圳「馬某某」咁
低調賺錢，「靜靜哋贏」可能仲著數，所以大家都無謂謠傳馬雲點點點喇，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/05/2022
馬雲疑被扣阿里曾跌近一成　傳中央暫停監管科技股卻沒再爆升
香港要聞03/05/2022
【新冠肺炎】林鄭：5.19第二階段放寬社距措施　食肆5.5起可8人一枱
專訪03/05/2022
【陶冬專訪】俄黑土地陷「無米之炊」　端穩中國飯碗須握緊自己種子（有片）
FOCUS03/05/2022
【FOCUS】疫情暴擊PMI兩年低　穩經濟初創勢力崛起
財經熱話03/05/2022
內銀相繼派季績　揀四大行不如取郵儲行
財經熱話03/05/2022
《午市前瞻》 恒指低開高走 專家籲分注部署港交所博成交回升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金