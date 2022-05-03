《小傳日記》唔係杭州馬某，又唔係深圳馬某某，其實係阿茂？

《小傳日記》魚缸噚日休完就輪到神州嗰邊休，北水停魚缸都係淡靜少少，全日就靠銀行佬

撐市，多得中銀（０２３８８）同大象（００００５），最後先可以揸住十零點收市！

唔知係咪上面驚魚缸悶得滯，今朝就炮製咗單猛料「辣一辣」魚缸！今朝上面央視就報，話

杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等

危害國家安全活動的馬某採取刑事強制措施。嘩，咁重罪扣落「杭州馬某」身上，「孖屐」梗係

即時諗起巴巴（０９９８８）嗰位馬雲啦，以為佢又得罪咗阿爺，嚇到今朝魚缸沽巴巴快過坐飛

氈，一朝早就最多跌多過９巴仙！

呢邊魚缸震到放緊假嘅神州都ｆｅｅｌ到，結果就由官媒環球時報前老總胡鍚進當面澄清，

話唔係拉「馬某」，係拉咗「馬某某」，上面媒體於是就一齊改口嗌「馬某某」，於是巴巴先收

窄返跌幅。不過唔係「馬某」啫，魚缸又即時諗起ＱＱ（００７００）嗰位「馬某某」，不過呢

位「馬某某」人在深圳，斷估就唔會係杭州拉嗰個啦！

唔只魚缸對呢類消息杯弓蛇影，連馬雲自己都怕怕！早兩日微信公眾號就傳「馬雲藝術品投

資團隊」成功投到乾隆帝玉璽，馬雲基金會就即時出嚟大叫係謠傳，講明馬雲無買過亦都唔識篇

文所講嘅顧問，表明而家馬雲已經「歸隱田園」，專注喺學習、研究農業科技同埋鄉村教育等等

。要知道玉璽唔係一般嘅古董，喺古代係象徵國家擁有權，啱啱就係「馬某」最忌諱嗰一項，所

以先要急急腳澄清。

今次就證明魚缸信心真係紙咁薄，一個「馬某某」就隊冧巴巴９巴仙，繼而拖累魚缸無咗

４００幾點。不過自從馬雲消失完一排再出返嚟，已經低調返好多，其實學吓深圳「馬某某」咁

低調賺錢，「靜靜哋贏」可能仲著數，所以大家都無謂謠傳馬雲點點點喇，請請！



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