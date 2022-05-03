《真知灼見－溫灼培》美匯指數或挑戰１０８

《真知灼見》按《路透社》數字，上周美匯指數高見１０３﹒９３指數點，成為近過去２０

年來最高水平。俄羅斯宣布斷波蘭及保加利亞的天然氣供應，事件增強市場對歐洲能源供應短缺

憂慮，使歐元急挫數百點。至於已見疲弱的日圓，日央行行長黑田東彥在上周議息會後不單沒有

作任何動作去捍衛日圓，還謂要藉議息機會向外界澄清該行對維持寬鬆貨幣政策的意願，日圓隨

即跌穿１３０兌１美元。歐元及日圓作為美元以外兩最大貨幣，其雙雙下跌解釋美元強原因。

雖然現在美元匯價已反映了不少聯儲局加息因素，加上美元匯率水平已高，但只要俄烏局勢

一日未化解，這始終是歐元的一個計時炸彈。每當俄烏出現事故，受害的往往是歐洲。另邊廂，

從日央行上周議息會後的態度，明顯指向日央行無意改變其寬鬆貨幣政策意向。當歐元、日圓弱

勢短期難改，料美元強勢或許仍要持續。



＊本周四聯儲局公布議息結果＊



本周市場焦點肯定離不開周四（５日），本港時間凌晨２：００，聯儲局公布的議息會議結

果。加息半厘，及每月縮表９５０億美元是市場共識。市場關心的，不單是聯儲局貨幣政策是否

與市場預期一致，在議息會後的聲明中會否保持強硬加息措詞亦為重要。按筆者估計，由於美國

現今通脹率高企８﹒５％的４０年高位，在通脹數字未見有回落前料聯儲局也不敢給予市場其有

任何放鬆收緊貨幣政策力度的幻想，以免通脹反彈前功盡廢。而在此大前提下，提防美元會繼續

走強，相反股市或會受壓。假若美匯指數上破１０４指數點位置，提防美匯下一個要挑戰水平將

是１０８。



＊英倫銀行加息不代表英鎊能強＊



除了聯儲局，同為周四英倫銀行亦將議息。加息２５基點，把其官方息率推上１厘水平是市

場共識。但料加息卻不一定利於英鎊走強。自英國加息至０﹒７５％，近期所見英國公布出來的

經濟數據已明顯減弱。把英國息率進一步推高料英經濟將無以為繼。再者，貨幣是相對，而往後

聯儲局加息步伐絕不較英國遜色，這也會削弱英國加息對英鎊匯價帶來支持。今早（３日）於亞

洲市場，英鎊報１﹒２５０３美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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