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即市新聞

03/05/2022 10:51

《基金債券攻略－凌風》投資債券高風險？

　　《基金債券攻略》連續幾次談過基金之後，今日想轉個話題，那就是債券，因為本欄的欄目
是基金和債券呢！

　　各位，看到今日的標題，是否會感到有點奇怪？無他，因為在大部分人的認知當中，投資債
券就代表保守，因為主要是賺息，何來高風險？

　　十年多前，如果我說，港人對於債券的認識一定不多，我相信沒有人會反對，因為當時港人
提起投資，就只識股票，債券根本未成氣候。也因此，當時可以給投資者，尤其是小投資者買的
債券為數不多。即使有，入場門檻動輒都要幾百萬港幣，不是人人都可以負擔。

　　但自從政府在２０１１年首次推出ｉＢｏｎｄ，即通脹掛勾債券之後，情況開始有點改變。
我認為，港人對債券投資的認識，也是由ｉＢｏｎｄ開始的。到了２０１６年，政府首次推出，
並以退休人士為主要對象的銀髮債券，簡稱銀債之後，有參與債券投資的港人數目又進一步增加


　　當然，最重要一點是，這些政府債券的入場費只是１萬大元，可以說是有身分證就有條件入
場。

　　而到了今年，政府又首次推出綠色零售債券（簡稱綠債）。不過，對投資者來說，綠債的條
款跟ｉＢｏｎｄ完全一樣，所以絕對值得參與。

　　只不過，對政府來說，綠債集資所得，只會用於本地公共綠色項目融資或再融資，例如可再
生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。

　　在這裏不妨提一句，這批綠債本來是於今年３月１日開始認購的，但由於當時疫情嚴峻，故
此押後至本月２６日才開始認購，截止日期是５月６日。但這也好，因為發行額由原來的６０億
，增至１５０億，最高更可達２００億，令到成功認購的機會增加了，因此，有興趣的朋友要把
握機會了。

　　回說今日的話題，即是投資債券為甚麼是高風險？我剛才提到的幾種債券，其實絕對是低風
險，因為發行人就是香港政府。

　　雖然今時今日的香港政府，為了疫情已經花去一大筆儲備，但我們的底子實在厚，現在花了
的只是一小部分。而且，香港的經濟也是「彈力十足」的，即是說，只要疫情緩和，大家的生產
和消費意慾便會重新湧現（投資意慾即使在疫情嚴峻時也很高）。換句話說，花掉的，我們很快
便可以賺回來。

　　結論就是，只要是政府發行的債券，風險都極低。當然，這也要看是哪個國家或地區的政府
，因為即使大如一個國家，也有可能賴債的。

　　但整體來說，為了理解債券的風險，大家可以先把所有債券分成政府發行的債券，以及企業
發行的債券，前者的風險一般都十分低。而後者的風險就相對較高。

　　我之所以用今日的標題，也是因為過去一年，大家在財經新聞中，經常會聽到中國恒大
（０３３３３）的債券有可能違約，又說她的債券價格大跌等等。

　　是的，我今日標題指的《投資債券高風險》，正正就是指這些由企業發行的債券。

　　我想先嚇一下大家，何謂高風險？其實，如果押錯注，其實可以Ｔｏｔａｌ　Ｌｏｓｓ的。
到底情況如何？下次再續。《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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