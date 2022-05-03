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即市新聞

03/05/2022 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》債券的作用

　　《宏觀銓局》自２０２１年第二季以來，筆者一直在減持債券，皆因利率即將上調。自今年
起，投資者持續消化聯儲局加息的消息。作為市場對短期利率預期的良好指標，兩年期美國國債
收益率由年初的０﹒７５厘％上升至截稿時的２﹒７％。至於十年期國債孳息率，同期則從
１﹒５％上升至２﹒９％。根據如此水平，市場已大致消化了聯儲局今年會大幅加息的資訊。市
場預期，在接下來的三次議息會議，聯儲局每次會加息半厘，而在今年餘下的三次會議上將每次
加息四份之一厘。在１２月會議後，市場預計聯邦基金利率將達到２﹒７６％。在這種情況下，
美國債券變得比以前更具吸引力。
　　所謂美國債券就是由美國政府、政府機構或擁有投資級別的美國公司所發行的固定收益工具
。至於非投資級公司債券，一般稱為高收益信貸。儘管高收益信貸也具有許多債券的特徵，但與
債券相比，高收益信貸更近似股票。因此，筆者將它們視為不同的資產類別。彭博美國綜合債券
指數的收益率已從年初的１﹒７５％上升至截稿時的３﹒４８％。美國債券的即時風險多數屬利
率風險，假如聯儲局加息幅度超過投資者目前的定價，債券價格自然會下降。總括而言，美國債
券的信用風險或違約風險總體較低，平均信用評級為ＡＡ＋和ＡＡ。目前美國綜合指數的票面息
率為２﹒４５％，存續期為６﹒５年。
　　將債券添加到股票投資組合的好處，是可以降低整體投資組合的波動性。美國標準普爾
５００指數的長期波動率約為２０％；相比之下，彭博美國綜合債券指數的波動率只是７％。與
股票不同，除非債券違約，投資者將可在債券到期時全額取回本金。此外，當經濟放緩時，債券
的表現往往優於股票，正如目前市場對美國經濟的預期，理由是增長放緩通常會導致通脹降溫，
使債券更吸引。另外，經濟放緩或會影響公司利潤和股票回報，令投資者傾向投資債券。
　　除利率外，投資者同樣關注２０２２年第一季度美國企業業績表現。目前有兩成二標準普爾
５００指數成分企業已公布了業績，當中有七成七公司表現勝過預期，而平均盈利比估計高出
８﹒２％，暫時每股盈利增長預期達１２％，超出早前預測的５％增幅。
　　資產配置方面，後市陰雲密布。筆者仍然偏愛美國，主要是因為美國企業基本面比其他發達
市場穩健。然而，筆者亦正審視美債和美股之間的分配，期望逐步增持美債。聯儲局試圖通過提
高利率來控制通脹，而在加息環境下，債券價格通常會下降。隨著利率上升，消費者會陸續傾向
存錢而非消費，令整體消費和通脹放緩。但消費疲軟、經濟放緩就會令到企業盈利增長減慢，為
股價帶來壓力。未來幾星期，債市波動會令人關注。隨著債券投資者逐漸適應聯儲局的加息步伐
，債券價格應該會企穩，使債券波動率回落。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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