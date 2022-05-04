《威少看世界－張少威》強人埃爾多安的雄心與實力

《威少看世界》自２０１８年以來，土耳其與沙特阿拉伯的雙邊關係一直處於「冰封」狀態

。土耳其總統埃爾多安上周訪問沙特，被外界視為兩國關係「轉暖」的明顯跡象。埃爾多安過去

幾個月在國際事務上動作不斷，除了努力改善與部分中東國家的關係，還積極參與俄烏戰爭的調

停，彰顯土耳其外交的「獨立性」。



＊展現外交「獨立性」＊



俄烏開戰後，北約國家對俄羅斯採取強硬制裁措施，非北約成員日本和新加坡也響應美國號

召，主動制裁俄羅斯。但「老北約」土耳其卻對此「ｓａｙ ｎｏ」，只向烏克蘭提供無人攻擊

機，算是體現其「北約立場」。土耳其的外交「獨立性」其實源於身不由己，埃爾多安３月下旬

參加完北約峰會後表示，「我們一半的天然氣進口來自俄羅斯，我們還在和俄羅斯合作建設阿庫

尤核電站，我們不能對這些不理不管」。他還說：「我不能讓人民在冬天無法取暖，也不能讓工

業停頓下來」。

儘管埃爾多安手上沒幾張好牌，但他善用土耳其的特殊地位，與俄羅斯和烏克蘭都保持緊密

聯繫，為自己塑造了一個「調停人」角色。３月上旬他邀請俄烏兩國外長到土耳其展開停火談判

，為雙方高層接觸提供了便利。上星期，埃爾多安還讓美俄兩國在土耳其交換被囚人員，再次為

土耳其贏得政治籌碼。媒體報導稱，日前（２日）埃爾多安在參加完穆斯林開齋節活動之後表示

，他很可能在本周與俄羅斯總統普京會晤，似乎是在展示他遊走於大國之間的能力。



＊謀求更大話語權＊



埃爾多安想讓土耳其成為中東地區最有影響力的國家，掌握更大的話語權，因此過去幾個月

他訪問了阿聯酋等多個中東穆斯林國家，並接待過到訪的以色列總統赫爾佐格，而上周訪問沙特

則涉及政治與經濟兩方面的因素。

２０１８年，沙特流亡人士卡舒吉（Ｊａｍａｌ Ｋｈａｓｈｏｇｇｉ）在沙特駐土耳其伊

斯坦布爾領事館內遇害。新聞報導稱，這位生前一直批評沙特政府的《華盛頓郵報》專欄作家是

遭沙特政府人員（在王儲的授意或默許下）殺害的，儘管沙特官方始終否認政府高層與此案有牽

連，但土耳其與沙特的關係自此陷入低谷。

埃爾多安這次不僅在沙特首都利雅得與８６歲的沙特國王和實際掌權的王儲會晤，而且還前

往伊斯蘭教聖地麥加朝覲，對外傳遞出多個信號。一是土耳其與沙特的雙邊關係已經恢復，兩國

在中東地區事務上將開展合作。二是沙特增加對土耳其的投資，購買更多土耳其農產品，幫土耳

其逐漸減少對俄羅斯能源的依賴。三是朝覲之舉體現他對伊斯蘭教的虔誠，這有利於他在明年的

選舉中得到更多穆斯林選票。

上述前兩點是雙方各取所需，埃爾多安出訪沙特變相幫沙特王儲恢復其在國際上的聲譽和地

位，因為「卡舒吉事件」之後，他一直受到部分西方國家的孤立。而沙特對埃爾多安的「回報」

則是購買更多土耳其農產品，令該國增加外匯收入，促進其貨幣的穩定（土耳其里拉過去幾年一

直貶值）。但兩國的合作只是從各自的眼前利益出發，因為雙方在其它問題上未必有共識與互信

，例如與伊朗的關係、對也門政局的立場以及與以色列的關係等等。



＊應對通脹「打醉拳」＊



埃爾多安努力營造其「國際戰略家」形象，但國內的經濟形勢卻讓他面臨巨大壓力。據路透

社報道，土耳其３月份的通貨膨脹達６１﹒１４％，４月份預測值為６８％，可想而知民眾生活

有多艱難。

影響土耳其經濟的主要原因有兩個，首先是俄烏戰爭和西方對俄羅斯的制裁導致全球能源價

格上漲，而土耳其７０％至８０％的能源依賴進口，因此經濟遭受重創。其次是新冠疫情打擊全

球旅遊業，再加上紡織品等出口產品銷量也有所減少，令土耳其外匯收入明顯減少，但外匯支出

卻在增加，這導致土耳其里拉持續貶值，各類進口物品均大幅漲價。土耳其經濟以農業為主，里

拉貶值導致進口的種子和化肥都在漲價，民生方面的影響就更大了。

面對高通脹，美聯儲或其他國家的央行一般會採取加息的辦法，但土耳其央行卻「打醉拳」

，採用埃爾多安的「新經濟模式」，大幅減息，據說此招可以提供信貸、促進出口、增加就業。

央行出手之後，利息從２５％降到１０％，但通脹卻不降反升，進一步拖低民眾的購買力。為甚

麼這樣幹？因為央行行長完全失去了話語權，若不按埃爾多安的指示做，可能會被他迅速炒魷魚

。過去六年內，土耳其央行已先後有過四位行長。

埃爾多安是土耳其政壇強人，善於用民族主義口號贏得選民支持，同時將土耳其的世俗化社

會變得越來越宗教化。他曾當選伊斯坦布爾市長，後因「文字獄」坐監四個月，並因此而失去市

長職務。２００２年他領導的正義與發展黨獲得議會多數席位，次年３月他出任掌握實權的土耳

其總理，而當時的總統是禮節性虛職。２０１４年，他成功參選總統，並在上任後推動於

２０１７年舉行憲法公投，將實權從總理轉給總統，並撤銷了總理這個職位。由此他全面控制土

耳其政壇，一言九鼎，可以依法任免部長、干預法律系統、宣布實施緊急狀態。

埃爾多安與普京有相似之處，其雄心壯志顯然也不遜於普京，只是實力不足的土耳其無法讓

他像普京那樣「一展宏圖」。但對土耳其人民來說，這也許是好事，因為今天的俄羅斯已經讓人

看到，強人想締造的「美好未來」最終會是甚麼樣。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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