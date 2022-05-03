【新冠肺炎】上海允許居民有條件出行

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝

周日（１日）在上海疫情防控新聞發布會上表示，根據最新的封控區、管控區、防範區的「三區

」劃分，上海將允許防範區居民有條件地走出小區，但封控區和管控區的居民仍不能走出小區。

其中，上海對已經社會面基本清零的非中心城區（金山、奉賢、崇明、青浦、松江），允許

市民在所在行政區內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，區內可以逐步恢復公共交通，私家車

可以在區內有限通行；對已經社會面基本清零的中心城區（普陀區），允許市民在所在街鎮內活

動，前往指定的超市、藥店；對於還沒有社會面基本清零的非中心城區（嘉定區），允許防範區

市民限時限戶前往指定的超市、藥店；對還沒有社會面基本清零的中心城區（黃浦、靜安、徐匯

、長寧、虹口、楊浦以及中心城區拓展區的寶山、閔行） ，允許防範區居民在小區內活動，每

戶指定一人，７天兩次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

此外，浦東新區由於面積較大，將按照街鎮實施分區分級差異化防控。其中，宣橋鎮、泥城

鎮、大團鎮、萬祥鎮、老港鎮等５個鎮，已實現社會面基本清零，居民可以在所在鎮內活動，前

往開放的超市、藥店和醫院，私家車可在鎮域範圍內有限通行。對沒有社會面基本清零的３１街

鎮，防範區居民可以在小區內活動，每戶指定一人，７天兩次限時、分批前往超市購物、藥店配

藥等。

