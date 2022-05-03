【聚焦數據】內地４月官方ＰＭＩ跌至４７﹒４％低預期，創兩年低

《經濟通通訊社３日專訊》受新冠疫情影響，內地製造業繼續處於收縮狀態。國家統計局上

周六（４月３０日）發布的數據顯示，中國４月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４７﹒４％，

較３月下降２﹒１個百分點，低於市場預期，並創逾兩年新低。４月非製造業商務活動指數則為

４１﹒９％，低於上月６﹒５個百分點，繼續處於收縮區間；４月綜合ＰＭＩ產出指數為

４２﹒７＆，低於上月６﹒１個百分點，表明中國企業生產經營景氣水平下降。



＊統計局：部分企業減產停產，物流運輸困難加大＊



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，本輪疫情點多、面廣、頻

發，導致部分企業減產停產。４月份生產指數和新訂單指數分別為４４﹒４％和４２﹒６％，較

３月下降５﹒１和６﹒２個百分點。同時，４月供應商配送時間指數繼續下降，產成品庫存指數

升至近年高點，不少企業反映物流運輸困難加大，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

此外，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上

游行業主要原材料購進價格和出廠價格持續高位運行，令中下游行業成本壓力不斷加大。

不過，雖然製造業景氣水平繼續下行，但仍有部分行業運行總體平穩，包括保障基本民生的

農副食品加工、食品及酒飲料精制茶，以及非金屬礦物制品、鐵路船舶航空航天設備等行業

ＰＭＩ均高於臨界點。（ｌｃ）

