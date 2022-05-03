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即市新聞

03/05/2022 08:48

【聚焦數據】４月財新中國製造業ＰＭＩ降至４６，連續兩個月收縮

　　《經濟通通訊社３日專訊》財新上周六（４月３０日）公布，２０２２年４月財新中國製造
業ＰＭＩ錄得４６，低於３月２﹒１個百分點，連續第二個月處於收縮區間，為２０２０年３月
以來最低值。這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ保持一致。
　　分項數據顯示，４月製造業供給和需求繼續收縮。當月生產指數和新訂單指數均錄得
２０２０年３月以來最低值，反映局部新冠疫情持續，製造業生產和流通秩序受到破壞，市場需
求也受影響。部分企業反映，因生產交付困難而導致客戶取消訂單。物流問題也拖累外需，４月
新出口訂單指數降至２０２０年６月以來最低，連續第九個月位於收縮區間。

＊「動態清零」下要著力穩定產業鏈供應鏈＊

　　財新智庫高級經濟學家王喆在解讀數據時表示，４月國內局部疫情持續，製造業景氣度亦持
續轉弱。供給收縮，需求承壓，外需惡化，供應鏈受阻，物流時間延長，積壓工作量增加，工人
返崗困難，通脹壓力持續，市場樂觀情緒低於長期均值水平。４月以來，上海等局部疫情形勢依
然嚴峻，對於企業生產和群眾生活的影響依然存在，物流不通暢尤其成為痛點。
　　他表示，目前政策層面最為緊逼的工作是堅持「動態清零」既定方針不動搖的前提下，優化
人員和物資流動，著力穩定產業鏈供應鏈。對受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力度，穩
定市場預期。疫情之下，眾多企業員工、靈活就業人員、低收入群體收入下滑、生活困難，政策
層面亦不能忽視。（ｌｃ）

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