【新冠肺炎】北京新增５１例本土確診，１２區再進行３輪核酸檢測

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》北京昨日新增５１例本土確診病例、新增

１１例本土無症狀感染者。由上月２２日以來，北京累計報告４００宗感染，涉及１４個區，其

中朝陽區最多有１５６宗，其次是房山區有１０３宗。

北京市疾控中心副主任龐星火說，今次疫情有３個特點，包括傳染期有多人聚餐行為，引發

聚集性疫情；未接種疫苗，感染風險增加及活動範圍較廣，導致疫情多點散發。



＊朝陽等１２區周二至周四進行３輪核酸檢測＊



北京市疫情防控工作領導小組決定由周二至周四（５日），在東城、西城、朝陽、海淀、豐

台、石景山、房山及通州等１２區，再開展３輪核酸篩查，希望快速遏制疫情擴散蔓延。北京區

域三輪核酸檢測後，對於一次也沒有進行核酸檢測的人員，「北京健康寶」將進行彈窗提示。

故宮等景點明起關閉室內展廳，全市圖書館等閉館。因應北京市疫情防控工作要求，故宮博

物院、頤和園、天壇公園、北海公園、中山公園、香山公園、景山公園、北京動物園、陶然亭公

園、紫竹院公園和國家植物園，將關閉所有室內展廳展館，而全市圖書館、文化館及美術館等亦

都關閉，包括首都博物館及中國園林博物館，開放時間另行通知。

北京市委要求全市要進一步壓實四方責任，堅持非必要不出京，嚴格進返京管理。在嚴格防

疫的同時，做好節日生活物資保障工作。醫院在做好防院感工作的同時，保障正常的醫療診療秩

序。餐飲行業要嚴格遵守假期防控的各項規定。



＊「五一」假期暫停堂食，進入公共場所要持有４８小時內核酸證明＊



北京「五一」假期正式開始前發布多項防疫規定，包括全巿「五一」假期暫停堂食，部分景

區亦暫時關閉。當局又要求「五一」期間，市民進入公共場所，包括郊外景區、酒店及民宿等，

要持有４８小時內核酸檢測陰性證明，公園景區及娛樂場所只可接待上限的五成人流。

北京環球影城指，收到有關部門通知，為配合疫情防控要求及開展流行病學調查，主題公園

及環球城市大道暫時關閉，未有提及重開時間。

在「五一」假期後，北京巿的上班上學人員要有４８小時內核酸檢測陰性證明；進入各類公

共場所，以及乘坐公共交通工具，亦要有７日內核酸檢測陰性證明。至於，進返北京人員要持

４８小時內核酸檢測陰性證明。

自５月３日起，北京核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。同時

，進一步優化全市核酸採樣網點布局，確保各區設立充足科學的採樣網點，並及時向社會公布。



＊北京小湯山方艙醫院啟用，準備方艙醫院儲備建設＊



自５月１日起，北京正式啟用小湯山方艙醫院收治無症狀感染者和輕型病例。北京市衛健委

副主任李昂表示，正本著「預防為先、做足準備」的原則，著手準備方艙醫院儲備建設工作，目

前已完成４０００張床位的改建儲備，並正在一些大型場地規劃建設較大規模的方艙醫院，同時

著手開展方艙醫院選址及規劃改建等工作。

