《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市衛健委今日通報，昨日上海新增本土
新冠肺炎確診病例２７４宗和無症狀感染者５３９５宗，其中１５５宗確診病例為既往無症狀感
染者轉歸，１１７宗確診病例和５３２４宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新
冠肺炎無症狀感染者１宗，在閉環管控中發現。此外，昨日上海新增本土死亡病例２０宗。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已達５８萬宗，死亡共計４７４宗。
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03/05/2022 09:18
【新冠肺炎】上海昨日新增新冠陽性感染者降至約５０００宗
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市衛健委今日通報，昨日上海新增本土
新冠肺炎確診病例２７４宗和無症狀感染者５３９５宗，其中１５５宗確診病例為既往無症狀感
染者轉歸，１１７宗確診病例和５３２４宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新
冠肺炎無症狀感染者１宗，在閉環管控中發現。此外，昨日上海新增本土死亡病例２０宗。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已達５８萬宗，死亡共計４７４宗。
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