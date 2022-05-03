【新冠肺炎】上海昨日新增新冠陽性感染者降至約５０００宗

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市衛健委今日通報，昨日上海新增本土

新冠肺炎確診病例２７４宗和無症狀感染者５３９５宗，其中１５５宗確診病例為既往無症狀感

染者轉歸，１１７宗確診病例和５３２４宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新

冠肺炎無症狀感染者１宗，在閉環管控中發現。此外，昨日上海新增本土死亡病例２０宗。

截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已達５８萬宗，死亡共計４７４宗。

