《海納智見－荀玉根》上海、吉林疫情後復工復產進度

《海納智見》３月以來疫情波及全國各地，是２０２０年３月新冠疫情首次爆發以來波及最廣的

一次，長春、上海、深圳等城市疫情均較為嚴重。疫情的衝擊對生產造成了較大影響：第一重衝

擊是阻礙了貨物流通，使原材料難以運入、成品難以運出；第二重衝擊是封控管理下的部分企業

停工停產，當前全國多個工業行業的生產均有不同幅度的下滑。上海和吉林作為中國主要的汽車

生產基地，３月以來受疫情影響已有不少汽車工廠因疫情而停工停產。乘聯會資料顯示，一汽大

眾、華晨寶馬、上汽通用等汽車廠商３月產量下滑幅度均超３０％。同時，上海作為中國半導體

產業重鎮，當地消費電子產品的生產也受到一定影響。但目前國內疫情防控已經取得積極進展，

４月１４日吉林省已實現社會層面清零，近期上海疫情也持續好轉，新增感染者逐步下降。政策

支持下生產恢復正在有序推進。



國家層面各方面政策正在積極出台，穩定生產供應。４月１３日習近平強調針對病毒變異的

新特點，提高科學精準防控本領，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。４月１８日，國務

院副總理劉鶴部署十項重要措施，要求足量發放使用全國統一通行證，建立汽車、積體電路等重

點產業和外貿企業白名單，促進貨運暢通，穩定產業鏈和供應鏈。根據交運部資料，截至４月

２４日全國高速公路收費站及服務區分別關閉了１０個及２９個，各佔總數的０﹒０９％及

０﹒４４％，均較４月１０日下降了９８﹒５３％及９２﹒０３％。其中北京、福建、河南、湖

南等２３個省份已無關閉的收費站和服務區。本次疫情影響最嚴重的地區是吉林和上海，

２０２１年吉林ＧＤＰ佔全國比重為１﹒２％，上海為３﹒８％。因此，本文主要觀察吉林和上

海復工復產的進展。



社會層面清零後，吉林省正在快速推進復工復產。４月２０日，吉林省政府發布《關於統籌

做好疫情防控有序恢復經濟發展秩序若干措施的通知》，要求統籌推進產業鏈協同復工復產。具

體來看，吉林正按大企業、規模以上企業，再中小微企業的順序推進，目前已有成效。大企業方

面，目前（截至４月２２日，下同）一汽集團在長春的５ 個主機廠全部復工，實現整車下線，

吉林省５００戶重點企業全部實現復工復產。規模以上企業方面，吉林省全省工業企業復工復產

率達９６﹒３％。中小企業方面，吉林省１９７戶省級中小企業已復工復產１９４戶，復工復產

率達９８﹒５％。復工復產快速推進之下，部分高頻生產指標已經有所回暖，東北地區焦化廠開

工率從４月初的６３﹒４％上升至６９％。



上海正有序推動全產業鏈協同復工復產。４月１６日，上海經信委發布《上海市工業企業復

工復產疫情防控指引（第一版）》，要求有力有序有效推動企業復工復產，保障產業鏈及供應鏈

安全穩定。同時，經信委還出台了６６６家企業復工白名單，准許其在４月２０日重新開工或獲

得開工的保障。其中汽車及配套企業數量最多，佔比為３７％，醫療衛生企業佔比為２９％，半

導體企業佔比為１３％。白名單出台時，第一批名單的企業中有４５％仍處於停工狀態。截至４

月２２日，６６６家重點企業已有７０％ 實現復工復產。其中汽車領域中，上汽集團三家整車

廠和特斯拉均已開始閉環生產，實現整車下線，以帶動關鍵零部件和倉儲物流企業復工復產；積

體電路領域，中芯國際、華虹集團等半導體製造企業復工後保持高負荷運轉，以帶動全產業鏈整

體產能提升。



風險提示：國內疫情蔓延超預期，或影響復工復產。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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